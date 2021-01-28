Когда начнется переход на новый алфавит в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
О проведенной работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
С комментариями также выступили академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук, профессор Зейнеп Базарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, доктор исторических наук, профессор Хангельди Абжанов, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрены свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.
В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.
Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.
Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.
Алфавит соответствует принципу "один звук – одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.
"Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка", – сказал А. Мамин.
Глава Правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.
О проведенной работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
С комментариями также выступили академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук, профессор Зейнеп Базарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, доктор исторических наук, профессор Хангельди Абжанов, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрены свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.
В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.
Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.
Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.
Алфавит соответствует принципу "один звук – одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.
"Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка", – сказал А. Мамин.
Глава Правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.