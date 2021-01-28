Когда начнется переход на новый алфавит в Казахстане

Общество
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

О проведенной работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

С комментариями также выступили академик Национальной академии наук РК, доктор филологических наук, профессор Зейнеп Базарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, доктор исторических наук, профессор Хангельди Абжанов, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов.



По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрены свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.

В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учета общественного мнения.

Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.

Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.



Алфавит соответствует принципу "один звук – одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.

"Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.

Популярное

Все
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
Быть частью сообщества
Этностиль обретает все большую популярность
История Великой степи на языке карт
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Сотрудники Минфина вышли на велопробег в честь ценностей но…
2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил
Под властью резца
Безопасное лето

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]