Когда наследие длиннее жизни

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Наталья Денисова

В Кызылординской областной универсальной научной библиотеке им. А. Тажибаева прошла книжная выставка «Туған өлкем – тұнған шежіре».

Читатели могли познакомиться с такими книгами ученого-историка, профессора Абылая Айдосова, как «Қызылорда», «Сыр елінің тарихи-мәдени мұралары», «Алаштың Ақмешіті» и другими, а также его публикациями о социально-экономическом развитии края, памятниках истории и культуры на территории региона.

Абылай Айдосов был уникальным человеком, политиком, общественником, ученым. Он родился в 1936 году в селе Георгиевка Полтавского района Челябинской области РСФСР. После окончания школы, в
1953–1954 годах, работал учителем начальной школы поселка Жана аул Карабалыкского района Кустанайской области. Затем учился в Кзыл-Ординском педагогическом институте им. Н. В. Гоголя.

Кстати, сам Айдосов рассказывал, что в 1954 году, направляясь из Сарыарки на учебу в пединститут, на станции Коркыт он вышел со случайным попутчиком по купе, чтобы увидеть могилу Коркыта-ата, и провел ночь рядом с ней. Это было знаковое событие для будущего ученого – исследователя наследия Коркыта.

В советское время Абылай Хангереевич Айдосов, будучи комсомольским организатором, руководящим партийным работником, внес большой вклад в социально-экономическое, культурное развитие Кызылорды, Байконура и области в целом. В 1978-м защитил кандидатскую диссертацию по истории.

С начала 90-х годов деятельность Айдосова была связана с Кызылординским политехническим институтом, позже – Государственным университетом им. Коркыта-ата.

В период педагогической и научной деятельности в стенах университета профессор внес весомый вклад в образовательный и воспитательный процессы, им были введены специальные учебные курсы «Древнетюркская цивилизация и коркытоведение», «Социальная экология Арала и Приаралья». Профессор Айдосов читал курсы лекций по истории Казахстана, политологии и социологии.

Абылай Айдосов был одним из инициаторов создания летописи приаральского края. В трудный период, в 90-е годы, под его руководством была подготовлена книга «Сыр өңірі тарихы», которая увидела свет в 1998-м. Название «Сыр өңірі тарихы» было предложено видным историком Казахстана – академиком Манашем Козыбаевым. Это был практически первый всеобъемлющий труд по истории края, и по сей день он имеет научное значение.

Профессор Айдосов также занимался изучением истории города Кызылорды, итогами его исследований были труды «Сыр туралы сыр», подготовленный совместно с профессором Мади Кереевым, и «Кызылорда» – совместно с общественным деятелем Идрисом Калиевым.

Наряду с историей Абылай Хангереевич активно занимался социально-экологическими проблемами Арала и Приаралья, им был создан филиал международного общественного объединения «ХХІ век и Арал», на базе которого проводились исследования проблем Арала. Профессор Айдосов подготовил монографии «Социальные противостояния в зоне экологического бедствия и пути их преодоления», «Социальная структура экологии Арала и процессы устойчивого развития бассейна Аральского моря».

В 2004 году профессор Абылай Айдосов издал книгу «Хорезмская экспедиция: история и современность», давшую своеобразный импульс дальнейшим археологическим исследованиям Приаралья.

Он был членом Союза журналистов Казахстана, с 1992 года до конца своих дней – главным редактором университетской газеты «Сыр түлегі», которая стала общественным рупором студентов и преподавателей. За свой многогранный труд, научные, общественные достижения он дважды был награжден орденом «Құрмет», орденом «Парасат», многочисленными грамотами.

В 2009 году Абылай Айдосов завершил докторскую диссертацию по социологии, но не успел ее защитить. Ушел из жизни скоропостижно, оставив после себя тысячи замечательных учеников, самые талантливые из которых сейчас известные казахстанские археологи, руководители научных центров, авторы учебников и монографий.

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