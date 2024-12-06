Когда песни казахстанских исполнителей будут доступны в Meta – комментарий Минюста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одна из организаций, управляющая имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), в конце ноября в рамках пролонгации условий договора не достигла взаимопонимания с Meta, передает Kazpravda.kz

Отметив, что взаимоотношения между Meta и авторами регулируются через ОКУП, вице-министр Ботагоз Жакселекова напомнила, что сложившаяся ситуация связана с тем, что один из ОКУПов в конце ноября в рамках пролонгации условий договора не достиг взаимопонимания. Минюст со своей стороны старался урегулировать спор, однако результаты пока не достигнуты.