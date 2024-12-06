Когда песни казахстанских исполнителей будут доступны в Meta – комментарий Минюста

Международное сотрудничество, Музыка
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как известно, в Instagram исчезла казахстанская музыка. В СЦК представитель Минюста назвала причину

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одна из организаций, управляющая имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), в конце ноября в рамках пролонгации условий договора не достигла взаимопонимания с Meta, передает Kazpravda.kz 

Отметив, что взаимоотношения между Meta и авторами регулируются через ОКУП, вице-министр Ботагоз Жакселекова напомнила, что сложившаяся ситуация связана с тем, что один из ОКУПов в конце ноября в рамках пролонгации условий договора не достиг взаимопонимания. Минюст со своей стороны старался урегулировать спор, однако результаты пока не достигнуты. 

«В Казахстане 15 организаций по коллективному управлению правами. Это беспрецедентный случай, так как в мире обычно 1-2 организации в каждой стране, и Meta понятно, с кем из них вести переговоры. Мы будем работать в этом направлении, в том числе - оптимизировать количество этих организаций.

Что сделано на сегодня? На переговоры с Meta вышли другие организации. Мы полагаем, что в рамках конкуренции условия договора в том или ином виде будут обсуждены, будут достигнуты определенные соглашения и договоренности. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос разрешится», – сказала спикер, отвечая на вопросы в СЦК.

#Минюст #ОКУП #Instagram #Meta

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