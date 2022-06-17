Когда Президент Токаев представит новый пакет реформ судебной системы

В сентябре Президент Казахстана объявит новый пакет реформ, связанный с судебной системой. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Что касается реформ правоохранительной системы, то в сентябре мной будет объявлен новый пакет реформ, связанный с переформатированием судебной системы. Это актуальная проблема для Казахстана. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы. Она идет не без трудностей, это реформа. Тем не менее, полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха. Главное – политическая воля и поддержка граждан страны», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

«У нас были шатания в области правоохранительной системы, то мы уходили в гуманизм, то уходили в ужесточение, не было понимания, что мы хотим. Сейчас у нас «золотая середина», которая четко базируется на потребностях наших граждан», – добавил Президент Казахстана.

По его словам, граждане хотят видеть в полицейских неподкупных защитников.