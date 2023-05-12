Когда профессия требует уважения

Практически ежегодно, пусть понемногу, но улучшается положение медицинских сестер. Будь то увеличение заработной платы или изменения в законодательстве – все делается для того, чтобы незаменимые помощники врачей не уходили из профессии.

Проблема в том, что для молодежи должность медицинской сестры считается недостаточно привлекательной. Президент РОО «Специалисты сестринского дела «Парыз» Гаухар Касимова говорит, что одна из главных причин – падение престижа профессии и нагрузка на сестринский персонал из-за нехватки кадров.

– Международные клиники применяют четкое соотношение «медсестра – пациент». Так, в реа­нимационных отделениях одна медсестра ухаживает за одним пациентом, так как у него тяжелое состояние, и ему требуется много внимания. В терапевти­ческом отделении одна медсестра на шесть-семь пациентов, в хирургическом – соотношение один к пяти, – приводит данные Гаухар Касимова.

Но в Казахстане, по ее словам, до сих пор штат медсестер в большинстве организаций рассчитывается по советским нормативам, когда один круглосуточный медсестринский пост рассчитан на 40 пациентов. А ведь среди них и тяжелые, инфицированные пациенты, требующие особого сес­тринского ухода. Медсестрам приходится разрываться между больными, отсюда и жалобы, что пациентам не уделяют внимания. Более того, если медсестра торопится, возрастает риск медицинских ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям. Неудивительно, что из-за такой ненормированной работы девушки рано «выгорают» и в клиниках долго не задерживаются.

– В Казахстане работают около 130 тысяч медицинских сестер. Официальная цифра дефицита сес­тринских кадров в стране – три тысячи человек, но по факту – намного больше. В любой поликлинике и больнице страны не хватает минимум 20–30 медсестер, – рассказывает Гаухар Касимова.

Она убеждена, что необходимо пересмотреть отношение к медицинским сестрам, придать статус и престижность профессии.

– Когда пациент приходит в поликлинику, и ему говорят: «Вас примет медсестра», он отказывается, объясняя это тем, что пришел к врачу, мол, медсестры многого не знают, недостаточно квалифицированы, не смогут оказать медицинскую помощь. Но медсестры – это равноправные партнеры врачей. Да, хирург проведет уникальную операцию, назначит лечение, однако если не будет должного ухода медсестры, то работа первых окажется безуспешной, – рассуждает руководитель РОО.

При этом медицинским сестрам самим нужно завоевать доверие у общества.

– К нам приходят и говорят: «Я немного медсестрой поработаю, наберусь опыта и пойду дальше учиться на врача». То есть чаще молодежь себя в этой профессии не видит. А еще есть такое мнение, что в медсестры идут те, кто плохо учился в школе и не смог поступить в вузы, словом, по остаточному принципу. Необходимо менять такое мнение о профессии, – убеж­дена Гаухар Касимова.

Общественное объединение «Парыз» совместно с министерствами здравоохранения и просвещения организовывает конференции, семинары, тренинги, разрабатывает и содействует внедрению профстандартов, образовательных программ и проектов для улучшения работы сестринского персонала.

– В каждой организации должны быть разработаны программы по адаптации и удержанию медперсонала. И региональные, и городские коллеги должны иметь равный доступ к лучшим обучающим методикам и материалам, – считает собеседница.

Важно оказывать и психологическую помощь медсестрам.

– Медсестра больше времени общается с пациентами: они делятся сокровенным, шутят, рассказывают о родных. И да, пациент, к сожалению, уходит из жизни. В такие моменты нужна работа психолога, и по возможности не следует оставлять медсестру ­наедине с этой болью, – отмечает Гаухар Касимова.

Сейчас она работает над тем, чтобы Казахстан вошел в Международную ассоциацию медицинских сестер. Это станет возможным при условии, если 10% всех казахстанских медсестер будут в составе объединения «Парыз».

– В регионах действуют свои ассоциации, но они разрознены. Самостоятельно медсестры не могут вступить в международную ассоциацию, так как по правилам сделать это могут только национальные ассоциации. Мы должны объединиться, ведь членство в международной ассоциации даст возможность сотрудничать с лучшими институтами в мире и знакомиться с последними рекомендациями и технологиями, – говорит она.

Гаухар Касимова призывает медсестер выходить из привычной роли помощника врача и заявлять о себе в обществе. Отрадно, что казахстанские медсестры сейчас нередко повышают свою квалификацию, учатся в магистратуре, принимают участие в международных конференциях, публикуются в престижных журналах, проводят научные исследования.

– Если мы сами будем уважать свою профессию, развиваться, то и общество признает в нас квалифицированных специалистов, – уверена руководитель РОО «Специалисты сестринского дела «Парыз».