Когда профессия требует уважения

Статьи
3
Асет Сыздыков

В Казахстане нехватка медицинских сестер составляет порядка трех тысяч человек.

Практически ежегодно, пусть понемногу, но улучшается положение медицинских сестер. Будь то увеличение заработной платы или изменения в законодательстве – все делается для того, чтобы незаменимые помощники врачей не уходили из профессии.

Проблема в том, что для молодежи должность медицинской сестры считается недостаточно привлекательной. Президент РОО «Специалисты сестринского дела «Парыз» Гаухар Касимова говорит, что одна из главных причин – падение престижа профессии и нагрузка на сестринский персонал из-за нехватки кадров.

– Международные клиники применяют четкое соотношение «медсестра – пациент». Так, в реа­нимационных отделениях одна медсестра ухаживает за одним пациентом, так как у него тяжелое состояние, и ему требуется много внимания. В терапевти­ческом отделении одна медсестра на шесть-семь пациентов, в хирургическом – соотношение один к пяти, – приводит данные Гаухар Касимова.

Но в Казахстане, по ее словам, до сих пор штат медсестер в большинстве организаций рассчитывается по советским нормативам, когда один круглосуточный медсестринский пост рассчитан на 40 пациентов. А ведь среди них и тяжелые, инфицированные пациенты, требующие особого сес­тринского ухода. Медсестрам приходится разрываться между больными, отсюда и жалобы, что пациентам не уделяют внимания. Более того, если медсестра торопится, возрастает риск медицинских ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям. Неудивительно, что из-за такой ненормированной работы девушки рано «выгорают» и в клиниках долго не задерживаются.

– В Казахстане работают около 130 тысяч медицинских сестер. Официальная цифра дефицита сес­тринских кадров в стране – три тысячи человек, но по факту – намного больше. В любой поликлинике и больнице страны не хватает минимум 20–30 медсестер, – рассказывает Гаухар Касимова.

Она убеждена, что необходимо пересмотреть отношение к медицинским сестрам, придать статус и престижность профессии.

– Когда пациент приходит в поликлинику, и ему говорят: «Вас примет медсестра», он отказывается, объясняя это тем, что пришел к врачу, мол, медсестры многого не знают, недостаточно квалифицированы, не смогут оказать медицинскую помощь. Но медсестры – это равноправные партнеры врачей. Да, хирург проведет уникальную операцию, назначит лечение, однако если не будет должного ухода медсестры, то работа первых окажется безуспешной, – рассуждает руководитель РОО.

При этом медицинским сестрам самим нужно завоевать доверие у общества.

– К нам приходят и говорят: «Я немного медсестрой поработаю, наберусь опыта и пойду дальше учиться на врача». То есть чаще молодежь себя в этой профессии не видит. А еще есть такое мнение, что в медсестры идут те, кто плохо учился в школе и не смог поступить в вузы, словом, по остаточному принципу. Необходимо менять такое мнение о профессии, – убеж­дена Гаухар Касимова.

Общественное объединение «Парыз» совместно с министерствами здравоохранения и просвещения организовывает конференции, семинары, тренинги, разрабатывает и содействует внедрению профстандартов, образовательных программ и проектов для улучшения работы сестринского персонала.

– В каждой организации должны быть разработаны программы по адаптации и удержанию медперсонала. И региональные, и городские коллеги должны иметь равный доступ к лучшим обучающим методикам и материалам, – считает собеседница.

Важно оказывать и психологическую помощь медсестрам.

– Медсестра больше времени общается с пациентами: они делятся сокровенным, шутят, рассказывают о родных. И да, пациент, к сожалению, уходит из жизни. В такие моменты нужна работа психолога, и по возможности не следует оставлять медсестру ­наедине с этой болью, – отмечает Гаухар Касимова.

Сейчас она работает над тем, чтобы Казахстан вошел в Международную ассоциацию медицинских сестер. Это станет возможным при условии, если 10% всех казахстанских медсестер будут в составе объединения «Парыз».

– В регионах действуют свои ассоциации, но они разрознены. Самостоятельно медсестры не могут вступить в международную ассоциацию, так как по правилам сделать это могут только национальные ассоциации. Мы должны объединиться, ведь членство в международной ассоциации даст возможность сотрудничать с лучшими институтами в мире и знакомиться с последними рекомендациями и технологиями, – говорит она.

Гаухар Касимова призывает медсестер выходить из привычной роли помощника врача и заявлять о себе в обществе. Отрадно, что казахстанские медсестры сейчас нередко повышают свою квалификацию, учатся в магистратуре, принимают участие в международных конференциях, публикуются в престижных журналах, проводят научные исследования.

– Если мы сами будем уважать свою профессию, развиваться, то и общество признает в нас квалифицированных специалистов, – уверена руководитель РОО «Специалисты сестринского дела «Парыз».

 

#казахстан #медицина #РК #медицинская сестра #День медсестры

Популярное

Все
Подписаться на печатные издания казахстанцы теперь могут онлайн
В Казахстане за первый квартал текущего года мошенники «заработали» более 30 млрд тенге
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
Преподаватель онлайн-курсов казахского Ирина Цой делится секретами успешного изучения государственного языка
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Урджарская находка: принцесса или жрица?
В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
И крупный цветочек
Первая из легенд
HTTP⁄⁄Наследники_графа_Калиостро
Платформа для диалога
Затравленная тема
Парад стихий
В защиту права на авторство
История в камне
Скажи!
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

История в камне
Парад стихий
И крупный цветочек
Первая из легенд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]