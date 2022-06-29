Когда рекам воды не хватает

В Атырауской области нехватка гидроресурсов станет вполне ощутимой уже в самое ближайшее время.

О напряженной ситуации с водоснабжением региона аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал, выступая на недавнем пленарном заседании Мажилиса Парламента. Как отметил глава региона, сегодня основными источниками воды для области являются реки Урал (Жайык) и Кигач (по водоводу Астрахань – Мангышлак), берущие начало в Российской Федерации и обеспечивающие соответственно 70 и 24% населения. Остальные 6% – жители Кызылкогинского и Курмангазинского районов, потребляющие запасы подземных вод (около 38 тыс. человек).

В технических целях речные гидроресурсы используются также крупными промышленными предприятиями, такими как ТШО, KUS, завод «Болашак» (компания NCOC), и кресть­янскими хозяйствами. Регион располагает сетью малых рек (Жем, Сагиз, Ойыл), истоки которых находятся в соседней Актюбинской области, и двумя месторождения­ми подземных вод – Коянды и Тайсойган.

– На сегодняшний день уровень централизованного питьевого водоснабжения в области составляет 99,6%, по сельским населенным пунктам – 83,6%, – сообщил Серик Шапкенов. – Причем водоочистное оборудование, обеспечивающее Атырау и Макатский район, было введено в эксплуатацию соответственно в 30-х и 60-х годах прошлого века. На сегодня оно находится в аварийном состоянии, поэтому уместно признать, что дефицит воды существует.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет он вырастет до 40%. В связи с этим местные власти планируют подключить две новые фильтрующие станции.

Наряду с проблемой водоснабжения в регионе надлежит решить ряд смежных проблем, в том числе по расширению и модернизации вышеупомянутого водовода Астрахань – Мангышлак и водоснабжению крупных промышленных предприятий, формирующих основу экономики региона. Ибо в дальнейшем дефицит воды затронет всю область.

– Именно поэтому мы считаем, что ни в коем случае нельзя откладывать, необходимо ускорить запланированную двухэтапную реконструкцию трубопровода и увеличение его пропускной способности, – сказал аким области, обращаясь к мажилисменам. – Нам нужна ваша поддержка в этом вопросе. Для устранения дефицита питьевой воды необходимо использовать подземное месторождение пресной воды «Кокжиде». Просим вас также одобрить идею разработки технико-экономического обоснования проекта со стороны Минис­терства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Из года в год запасы подземных вод сокращаются. Для решения проблемы проведены необходимые разведочные работы, разработана проектно-сметная документация. Общая стоимость проектов составила 5,9 млрд тенге. В текущем году на соответствующие цели выделено более 300 млн тенге, но этого недостаточно. Глава региона обратился к мажилисменам с просьбой об увеличении суммы.

Ведь проблема имеет и экологический аспект. В Атырау, к примеру, сточные воды сбрасываются в неочищенном состоянии на карты испарителей в так называемой Тухлой балке. Испарения превращаются в сероводород и углекислый газ, и это оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду.

На сегодня в регионе введено в эксплуатацию канализационное очистное сооружение (КОС) мощностью 70 тыс. кубометров фекальных и промышленных стоков в сутки, начато строительство КОС на 31 тыс. кубометров в сутки. В трех районах имеются очистные сооружения, в остальных планируется установить модульные установки средней мощности. Это позволит более эффективно использовать стоки, очищая их до степени технической воды.

– Еще одна проблема – низкая пропускная способность каналов. На семи из них проведены ремонт­ные работы, по четырнадцати разработана проектно-сметная документация. Начато частичное финансирование по трем каналам. На эти цели выделено 250 миллионов тенге. Просим вас своевременно профинансировать проект, – подчеркнул глава региона.

Из года в год вода в Урале (Жайыке) и Кигаче убывает, в связи с этим актуальными остаются вопросы очистки устьев рек и дноуглубительные работы. При их отсутствии движение рыбы из Каспия в реки может прекратиться.

Рыба в естественном порядке нерестится, войдя из моря в реки, минуя эти устья. Следует учитывать, что затягивание сроков решения данной проб­лемы влечет за собой утрату возможности воспроизводства рыбных запасов Каспийского моря. Кроме того, неочищенные устья создают трудности для прохождения судов.

В целях улучшения гидрологического режима и воспроизводства Урала и Кигача в период с 2017 по 2021 год были проведены дноуглубительные работы, протяженность которых составила 169 км. В 2022–2026 годах планируется провести дополнительные работы в общей сложности на 295 км, что обойдется примерно в 21,1 млрд тенге.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов предлагает ряд конкретных действий по решению проблем водоснабжения. Необходимо начать разработку технико-экономического обоснования для обеспечения Атырауского региона чистой питье­вой водой из месторождения подземных вод «Кокжиде». Немаловажно совместно с Российской Федерацией рассмотреть режим работы Ириклинского водохранилища.

Для предотвращения загрязнения водных ресурсов в настоящее время необходимо приступить к подъему затонувших крупногабаритных объектов (судов, насос­ных станций). В целях улучшения гидрологического режима и повышения уровня воды на территории Атырауской облас­ти нужно создать коммунальное предприятие, которое бы на постоянной основе занималось дноуглубительными работами.

Безусловно, такие масштабные мероприятия потребуют дополнительных финансовых вливаний из республиканского бюджета. Но проблему нужно решать.