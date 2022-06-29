Проблемная зона Когда рекам воды не хватает 29 июня 2022 г. 2:03 Серик Кабдулов В Атырауской области нехватка гидроресурсов станет вполне ощутимой уже в самое ближайшее время. О напряженной ситуации с водоснабжением региона аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал, выступая на недавнем пленарном заседании Мажилиса Парламента. Как отметил глава региона, сегодня основными источниками воды для области являются реки Урал (Жайык) и Кигач (по водоводу Астрахань – Мангышлак), берущие начало в Российской Федерации и обеспечивающие соответственно 70 и 24% населения. Остальные 6% – жители Кызылкогинского и Курмангазинского районов, потребляющие запасы подземных вод (около 38 тыс. человек). В технических целях речные гидроресурсы используются также крупными промышленными предприятиями, такими как ТШО, KUS, завод «Болашак» (компания NCOC), и крестьянскими хозяйствами. Регион располагает сетью малых рек (Жем, Сагиз, Ойыл), истоки которых находятся в соседней Актюбинской области, и двумя месторождениями подземных вод – Коянды и Тайсойган. – На сегодняшний день уровень централизованного питьевого водоснабжения в области составляет 99,6%, по сельским населенным пунктам – 83,6%, – сообщил Серик Шапкенов. – Причем водоочистное оборудование, обеспечивающее Атырау и Макатский район, было введено в эксплуатацию соответственно в 30-х и 60-х годах прошлого века. На сегодня оно находится в аварийном состоянии, поэтому уместно признать, что дефицит воды существует. По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет он вырастет до 40%. В связи с этим местные власти планируют подключить две новые фильтрующие станции. Наряду с проблемой водоснабжения в регионе надлежит решить ряд смежных проблем, в том числе по расширению и модернизации вышеупомянутого водовода Астрахань – Мангышлак и водоснабжению крупных промышленных предприятий, формирующих основу экономики региона. Ибо в дальнейшем дефицит воды затронет всю область. – Именно поэтому мы считаем, что ни в коем случае нельзя откладывать, необходимо ускорить запланированную двухэтапную реконструкцию трубопровода и увеличение его пропускной способности, – сказал аким области, обращаясь к мажилисменам. – Нам нужна ваша поддержка в этом вопросе. Для устранения дефицита питьевой воды необходимо использовать подземное месторождение пресной воды «Кокжиде». Просим вас также одобрить идею разработки технико-экономического обоснования проекта со стороны Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Из года в год запасы подземных вод сокращаются. Для решения проблемы проведены необходимые разведочные работы, разработана проектно-сметная документация. Общая стоимость проектов составила 5,9 млрд тенге. В текущем году на соответствующие цели выделено более 300 млн тенге, но этого недостаточно. Глава региона обратился к мажилисменам с просьбой об увеличении суммы. Ведь проблема имеет и экологический аспект. В Атырау, к примеру, сточные воды сбрасываются в неочищенном состоянии на карты испарителей в так называемой Тухлой балке. Испарения превращаются в сероводород и углекислый газ, и это оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду. На сегодня в регионе введено в эксплуатацию канализационное очистное сооружение (КОС) мощностью 70 тыс. кубометров фекальных и промышленных стоков в сутки, начато строительство КОС на 31 тыс. кубометров в сутки. В трех районах имеются очистные сооружения, в остальных планируется установить модульные установки средней мощности. Это позволит более эффективно использовать стоки, очищая их до степени технической воды. – Еще одна проблема – низкая пропускная способность каналов. На семи из них проведены ремонтные работы, по четырнадцати разработана проектно-сметная документация. Начато частичное финансирование по трем каналам. На эти цели выделено 250 миллионов тенге. Просим вас своевременно профинансировать проект, – подчеркнул глава региона. Из года в год вода в Урале (Жайыке) и Кигаче убывает, в связи с этим актуальными остаются вопросы очистки устьев рек и дноуглубительные работы. При их отсутствии движение рыбы из Каспия в реки может прекратиться. Рыба в естественном порядке нерестится, войдя из моря в реки, минуя эти устья. Следует учитывать, что затягивание сроков решения данной проблемы влечет за собой утрату возможности воспроизводства рыбных запасов Каспийского моря. Кроме того, неочищенные устья создают трудности для прохождения судов. В целях улучшения гидрологического режима и воспроизводства Урала и Кигача в период с 2017 по 2021 год были проведены дноуглубительные работы, протяженность которых составила 169 км. В 2022–2026 годах планируется провести дополнительные работы в общей сложности на 295 км, что обойдется примерно в 21,1 млрд тенге. Аким Атырауской области Серик Шапкенов предлагает ряд конкретных действий по решению проблем водоснабжения. Необходимо начать разработку технико-экономического обоснования для обеспечения Атырауского региона чистой питьевой водой из месторождения подземных вод «Кокжиде». Немаловажно совместно с Российской Федерацией рассмотреть режим работы Ириклинского водохранилища. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов в настоящее время необходимо приступить к подъему затонувших крупногабаритных объектов (судов, насосных станций). В целях улучшения гидрологического режима и повышения уровня воды на территории Атырауской области нужно создать коммунальное предприятие, которое бы на постоянной основе занималось дноуглубительными работами. Безусловно, такие масштабные мероприятия потребуют дополнительных финансовых вливаний из республиканского бюджета. Но проблему нужно решать. Пред. След. Пред. След.