Когда ты счастлив сам – счастьем поделись с другим

Камшат апа родилась в селе Грачи Бескарагайского района в 1946 году, но училась в восьмилетке соседних Черемушек. На летних каникулах девушка подрабатывала на местном известковом заводе. А в свободное время любила заниматься рукоделием. Эта любовь перешла от матери – большой мастерицы. Бывало, долгими зимними вечерами шила, ведь в послевоенные годы было очень плохо с товарами народного потребления, а готовую одежду и вовсе нельзя было купить. Потому женщины постоянно занимались шитьем. Вот и Камшат, как только научилась держать в руках иглу, все время помогала матери. А потом втянулась, понравилась эта работа. Ей было 17, когда родители решили выдать дочь замуж за сына своих знакомых. Молодые даже не видели друг друга. И однажды к ним в гости приехал жених – 18-летний Вахит Абдильденов. С мужем прожили 35 лет, и это были трудные, но счастливые годы. Вместе вырастили четверых детей, вместе трудились.

В 1975 году молодая семья переехала в Семипалатинск. Камшат устроилась швеей на кожзавод, а ее супруг стал работать водителем в городском автобусном парке. Так и жили: она шила шубы, он водил автобус. В 1997 году их жизнь перевернулась: супруг тяжело заболел и скоропостижно скончался. Камшат с четырьмя детьми на руках осталась одна. Погоревав, она поняла, что не может целыми днями сидеть дома и плакать в подушку. Ей нужно было дело, которому бы посвятила всю свою душу.

Камшат-апа повезло: она встретила на своем пути Айман Бокпасарову, которая в то время организовывала работу казахского хора и культурного центра «Айша биби». Очень скоро женщины подружились и стали помогать друг другу в нелегком деле организации этнокультурного центра. Казахский ансамбль «Айша биби» сплотил представителей старшего поколения. Пенсионеры, сумевшие сохранить знания о культуре, обычаях, традициях родного народа, спешили поделиться накопленным опытом с молодежью, детьми.

Вот тогда и возникла у соучредителя и заместителя председателя ЭКЦ «Айша биби» Камшат Абдильденовой идея обучать девочек, девушек и молодых женщин традиционным казахским женским ремеслам и рукоделию. Был создан кружок, куда поначалу стали привлекать собственных дочерей, невесток и внучек. А потом женскому рукоделию стали с удовольствием учиться воспитанницы детских домов и интернатов Семея, молодые учителя, студенты художественно-графического факультета университета.

Камшат-апа вместе со своими подругами не устает проводить мастер-классы по войлоковалянию, учит ткать алаша, делать текеметы и сырмаки, шьет корпе и лоскутные одеяла, много вяжет и вышивает. И сейчас в преддверии Наурыза Камшат-апа не сидит сложа руки. Нужно замесить тесто, накрыть дастархан, приветствовать гостей и обязательно рассказать молодым, о том, как встречать Наурыз мейрамы.

– Сколько себя помню, у нас дома всегда отмечали Наурыз. Правда, так широко, как сейчас, не праздновали, не было массовых гуляний. Перед праздником обязательно дома проводилась генеральная уборка. Наурыз мейрамы принято встречать в обновках. Когда мы были маленькие, мама дарила нам наряды, а когда научилась шить сама, то обязательно к празднику мастерила обновки. Дети ждали Наурыз с нетерпением: готовили наурыз-коже, по дому плыл аромат горячих баурсаков, во дворе собирались соседи, пели песни, устраивали игры. Обязательно на праздник приглашали соседей других национальностей. Когда я вышла замуж и мы переехали в город, оказалось, что горожане праздник не отмечают. Как были удивлены мои соседи, когда я возникла на их пороге с блюдом баурсаков. А как без этого? Наурыз всех объединяет.

Став общественницей, активисткой казахского этнокультурного центра, скромная швея, пенсионерка получила возможность увидеть города и районы Восточного Казахстана, побывать в Астане, поклониться святыням Тараза и поучиться у таразских мастериц новым техникам казахского декоративно-прикладного искусства, да и свои умения показать рукодельницам юга.

Даже во время пандемии Камшат Бейсембаевна не сидела без дела. Не теряя времени, она занималась рукоделием: по просьбе мужа внучки, муллы, сшила ему жайнамаз – коврик для чтения намаза, много вязала, шила, валяла из войлока тапочки.

Рассказала Камшат-апа о том, что на все праздники радует родных и близких свежей выпечкой. Ни одно мероприятие в Семее не обходится без ее угощений. Проводит Камшат апа и мастер-классы для молодых хозяек. Так незаметно и прилипло к ней прозвище – Баурсак-апа.

– Пеку баурсаки регулярно с тех пор, как вышла замуж. Знаю с десяток различных рецептов. Обычно готовлю дрожжевые, – говорит Камшат Абдильденова. – А вообще видов много: пресные, пальчиковые, яичные и другие. Стряпаю и шелпеки. Сейчас правнуки помогают готовить, вместе проводим время на кухне.

Сегодня найти рецепты баурсаков не составляет труда. Научиться готовить можно с помощью Интернета. А вот когда Всемирной паутины не было, все секреты приготовления узнавали от мам и бабушек. Камшат-апа тоже переняла опыт у своей мамы и теперь делится им с подрастающим поколением.

– Мы всему учились у своих бабушек, дедушек и родителей. Все умеем делать своими руками. Еще в детстве мама показала, как готовить яичные баурсаки. Когда мы провожали в армию братишку, положили их в тканевый мешочек, и, пока он ехал, выпечка не потеряла своей свежести, – вспоминает Камшат-апа.

Как призналась Камшат Абдильденова, сегодня она счастлива и довольна жизнью. У нее есть любимое дело, она окружена заботливой семьей. Вырастив четырех детей, она сегодня окружена вниманием восьмерых внуков и радуется, глядя как подрастают шестеро правнуков. На Наурыз вся семья Камашат-апа соберется за дастарханом, и, отведав вкусные блюда, все будут слушать песни и рассказы бабушки о древних традициях Наурыза.