Когда у вашего близкого человека ВИЧ

Многие сразу подумают, что этого не может быть никогда, мои родные и близкие далеки от ВИЧ, он им не грозит. Однако ситуация по ВИЧ-инфекции в мире очень изменчива. Если в странах Западной Европы число новых случаев снижается, то в Восточной Европе и Центральной Азии идет их нарастание. Однозначно, что в обозримом будущем мировое сообщество будет сосуществовать с ВИЧ-инфекцией. И нередко встречаются семьи, где инфицированы оба супруга.

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Люди зададутся вопросом - что происходит с человеком, у которого выявлена ВИЧ – инфекция? Изолирован ли он от общества, находится ли постоянно в больнице или продолжает жить, как живет, не давая окружающим повода догадываться о диагнозе? Именно последнее чаще всего соответствует действительности, поскольку человек, живущий с ВИЧ, не представляет опасности для окружающих в быту. Следовательно, он не только может, но и должен вести обычный, нормальный образ жизни. Диагноз ВИЧ-инфекция у родного вам человека означает, что в жизни вашей семьи не все останется как прежде, могут возникнуть различные вопросы.

В первый момент, когда только установлен диагноз, большинство людей охватывает страх за себя и своих близких, сильная тревога, отчаяние, гнев, сменяющийся депрессией. Зачастую в услышанное просто невозможно поверить. Как результат - распадаются браки, родители отворачиваются от сына/дочери или наоборот.

Самое главное – не принимать поспешных решений. Крайне важно, хотя и очень непросто, чувствовать себя не беспомощной жертвой, а хозяином положения. Спасти могут только знания, а узнать нужно будет много: о болезни, о значении различных анализов, о способах поддержания здоровья, о лекарствах и методах лечения и т.д. В силу недостаточной информированности, многими людьми диагноз ВИЧ-инфекция часто воспринимается как смертельный приговор. Но это не так! ВИЧ-инфекция - это всего лишь диагноз! Это длительно текущее хроническое инфекционное заболевание. Сегодня медицина достигла такого уровня, при котором стало возможно контролировать размножение вируса в организме человека. Это делается с помощью приема антиретровирусных препаратов. Лечение ВИЧ-инфекции в нашей стране бесплатное и гарантировано государством!

Несомненно, жизнь человека при постановке диагноза ВИЧ-инфекция меняется: он должен расставить приоритеты в жизни и принять множество важных для себя решений, больше внимания уделять своему здоровью, изменить некоторые рискованные формы поведения. Для этого необходимо время, поддержка близких и доброжелательное отношение медицинского персонала. После сообщения пациенту диагноза ВИЧ-инфекция, он испытывает шок и часто не понимает, или не слышит, что ему говорит врач. Зачастую возникает агрессия к врачу, сообщившему диагноз. Пациент может переживать очень тяжелый психологический кризис: растерянность, страх, подавленность, чувство вины. Появляются мысли о потере работы, дискриминации, необходимости изменения личной и сексуальной жизни, дружеских и семейных отношений.

Это естественная и нормальная реакция на чрезвычайные обстоятельства. Со временем она пройдет. Необходимо какое-то время на осознание полученной информации. Принятие своего диагноза у каждого человека происходит по-разному: кто-то отказывается в это верить и несколько раз пересдает анализы, обвиняя всех и вся, кто-то совершенно спокойно воспринимает диагноз, а кто-то не знает, как с этим жить дальше. И в этот момент очень важно, чтобы его кто-нибудь поддержал, чтобы его приняли таким, какой он есть.

В нашем центре всем пациентам и их семьям оказывается психологическая помощь и поддержка, действует школа пациента, оказывается дистанционная психологическая помощь по телефону доверия. Врачами во время беседы с пациентом поддерживается атмосфера взаимной заинтересованности, доверия и понимания. Психологическая поддержка дает возможность человеку преодолеть тревогу и страх, взглянуть на ситуацию под другим углом, принять свой диагноз и научиться жить с этой болезнью. Такую поддержку могут оказать не только квалифицированные врачи, но также родные и близкие самого пациента.

Многие боятся заразиться ВИЧ-инфекцией при бытовом контакте, поэтому ЛЖВ подвергаются дискриминации даже в собственной семье. На самом деле эти страхи сильно преувеличены и общение с человеком, у которого положительный результат анализа на ВИЧ, безопасно. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) не приспособлен к выживанию в окружающей среде и быстро погибает вне организма человека.

Пережив первую, самую тяжелую стадию принятия диагноза, сам человек и члены его семьи начинают интересоваться, насколько опасен для семьи человек, живущий с ВИЧ, возможно ли совместное проживание в одном бытовом пространстве, общение с друзьями и т.п. Конечно, возможно. Ведь ВИЧ передается только половым путем, через кровь и от матери ребенку при грудном вскармливании. Это действительно так!

Кроме того, врачи Центра ВИЧ-инфекции постоянно дают рекомендации самому ВИЧ-инфицированному о поведении в семье, о мерах безопасности для партнеров при половых контактах и снижении вреда при введении наркотиков. Но некоторые вопросы могут остаться неосвещенными. Иногда ложный стыд мешает спросить у лечащего врача о многих интимных моментах.

Помните, опасность заражения существует только при контакте с кровью, спермой, вагинальными выделениями. Другие биологические жидкости организма: моча, рвотные массы, испражнения, слезы, слюна, пот могут представлять опасность только при наличии в них видимой крови. ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при разговоре, рукопожатии, простых поцелуях, объятиях, через обычные предметы обстановки и т. п.

Знание основных путей передачи ВИЧ-инфекции членами семьи, родственниками и близкими к инфицированному людьми поможет им спокойно жить рядом с ним, не создавая ему дополнительных стрессовых ситуаций. Сам человек, у которого есть ВИЧ-инфекция, должен помнить о необходимости соблюдения таких норм поведения, которые бы исключали риск заражения окружающих. Следует знать, что законодательство РК предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение ВИЧ.

В мире идет широкое наступление на ВИЧ-инфекцию. Появились препараты нового класса. Комбинация нескольких препаратов позволяет возвращать людей к жизни даже на поздних стадиях болезни. ВИЧ-инфицированный и его близкие могут и должны жить с надеждой, что ВИЧ-инфекция становится хронической болезнью, поддающейся лечению. Сегодня продление жизни ВИЧ-инфицированного до средней продолжительности жизни здорового человека стало реальным. Думается, что не за горами новые прорывы на фронте обуздания ВИЧ-инфекции. В Казахстане в этом направлении предпринимаются очень действенные меры.

Чтобы жить с ВИЧ многие годы, оставаясь здоровым, нужно не только полноценно и правильно питаться, требуется спокойная обстановка, активный отдых, хороший сон. Надо постараться отказаться от курения и употребления алкоголя.

ВИЧ-инфицированному не нужна жалость, чрезмерная опека, наоборот, ему нужны ваша поддержка, общение, внимание. Другими словами, все члены семьи должны заботиться о своем физическом и душевном здоровье. Помните, что течение ВИЧ-инфекции во многом зависит от климата в семье. Постарайтесь создать дома доброжелательную, спокойную обстановку, сглаживайте конфликтные ситуации, отвлеките внимание человека от тягостных переживаний. Будьте вместе со своим близким человеком и чаще говорите ему: «Ты не один!».

Семьи, которых коснулась данная проблема, могут получить ответы на все возникающие вопросы в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции по адресу: г.Астаны, ул.Есенберлина, 5/1. Телефоны доверия:, 38-04-64, 38-07-02.

Инжу бекетовна Аймагамбетова - заведующая отдела эпидемиологического надзора

ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны

