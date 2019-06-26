Когда услуга приходит сама

Жители получили необходимые консультации, в том числе по вопросам земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, социальной сферы, миграции населения. Также многие из них подали заявления на оказание госуслуг на месте.

Им продемонстрировали, как можно, не выходя из дома, получить нужную услугу на портале электронного правительства или с помощью мобильного приложения Telegram.

– Многие жители поселка пришли узнать, как получить электронную цифровую подпись, как ею пользоваться, – рассказал руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по Акмолинской облас­ти Берген Беспалинов. – Кроме того, они могут проверить свои данные по штрафам за нарушение ПДД, налоговой задолженности... Особый интерес граждане проявляют к вопросам получения земельных участков, люди хотят узнать, куда обратиться, как встать в очередь, какие нужны документы для того, чтобы стать хозяином своей земли.

Всего по итогам ярмарки количество обратившихся составило 75 человек. В электронном формате было оказано 40 госуслуг, консультативную помощь получили 35 граждан.

Практика проведения выездной ярмарки получила множество положительных отзывов. Теперь организаторы планируют проводить такие мероприятия на постоянной основе.