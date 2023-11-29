Когда установится снежный покров в Казахстане

Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря; на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается во второй половине месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале декабря осадки (дождь, снег) ожидаются на большей части Казахстана, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах с порывистыми ветрами и низовыми метелями.

К концу первой декады декабря на большей части страны ожидается морозная погода, за исключением южных регионов. Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С.

"По многолетним наблюдениям в Астане самая поздняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 15 декабря 1967 года (56 лет назад) и 14 декабря 2008 года (15 лет назад)", - отметили в метеослужбе.

По историческим данным, раннее установление снежного покрова в столице – 10 октября, средняя дата – 10 ноября, а поздняя - 15 декабря.

За последние 3 года – 2020, 2021, 2022 годы устойчивый снежный покров фиксировался в конце первой, начале второй декады ноября, средняя высота составляла 8-13 см, отметили синоптики.

