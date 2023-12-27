Когда в Алматы запустят скоростные трамваи LRT

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

К 2027 году в Алматы появятся скоростные трамваи LRT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Первый участок новой системы скоростного трамвая LRT (легкорельсового транспорта) планируется построить к 2027 году. Он пройдет по улицам Момышулы, Толе би и проспекту Райымбека до восточной границы города.

Об этом сообщил партнер компании Future of Mobility, принимавшей участие совместно с НИИ «Алматыгенплан» в разработке мастер-плана транспортного каркаса, Александр Ованесов.

«В основе транспортного каркаса лежит развитие скоростного общественного транспорта, такого как BRT, LRT и метро. К 2030 году в Алматы будут созданы 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 км. Это позволит охватить три четверти жилых территорий города. В остальные части города планируется запустить подвозящие маршруты, которые позволят жителям за 10-15 минут добраться до ближайшей остановки скоростного транспорта», – подчеркнул Ованесов.

По его словам, существующая линия метро будет дотянута до западной границы Алматы.

Создание инфраструктуры транспортного каркаса потребует от 5 до 7 лет и будет одним из элементов системной трансформации общественного транспорта Алматы. К примеру, оценочный парк подвижного состава БРТ (автобусы, электробусы, троллейбусы) составляет 3,9 тысячи единиц. Предполагается расширение пассажирской инфраструктуры до 1 245 остановок с действующих 1 208.

Также уже в следующем году будет разработано и внедрено новое тарифное меню, предполагающее больше вариантов оплаты проезда (разовые билеты, абонементы), включая возможность в рамках поездки бесплатно пересесть с одного маршрута на другой.

Запланировано и оптимизировать автобусные маршруты, сделав их регулярнее и чаще.

#Алматы #транспорт #LRT

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