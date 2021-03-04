Когда в Казахстане начнется вакцинация граждан старше 65 лет от COVID-19
Екатерина Елисеева
Когда в Казахстане начнется вакцинация от коронавирусной инфекции граждан старше 65 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz.
Отмечается, что в Казахстане вакцинация препаратом "Гам-КОВИД-Вак" лиц старше 65 лет на начальном этапе не проводилась из-за отсутствия официальных данных по клиническим исследованиям о безопасности вакцины против КВИ для лиц пожилого возраста.
"С получением официальных данных по безопасности вакцинации лиц пожилого возраста, постановлением главного государственного санитарного врача РК от 16 февраля 2021 года № 6 внесено изменение в рекомендации по проведению вакцинации против КВИ, позволяющее вакцинацию лиц старше 65 лет при наличии достаточных объемов вакцины", – говорится в сообщении.
Сообщается, что после завершения поставки партии вакцины (93 тысяч доз до 4 марта) будет начата вакцинация против КВИ лиц старше 65 лет.