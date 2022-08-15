Когда выдадут первую сельхозтехнику по льготному лизингу в Казахстане

113 заявок на 9,3 млрд тенге поступило по программе льготного лизинга сельскохозяйственной техники в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Со дня старта Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс» поступило уже 113 заявок от сельхозтоваропроизводителей из 11 регионов Казахстана на общую сумму 9,3 млрд тенге для приобретения 93 тракторов и 52 комбайнов отечественного производства», – поделились цифрами в МСХ.

Приём заявок на участие в программе начался 5 августа 2022 года. Общая сумма финансирования – 40 млрд тенге на приобретение порядка тысячи единиц самоходной сельскохозяйственной техники казахстанской сборки.

Условия программы:

- срок лизинга – до 10 лет;

- ставка вознаграждения – 6% годовых;

- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0%;

- льготный период по возврату основного долга – 1 год.

Льготная программа рассчитана на мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, поэтому по программе установлен лимит на одного лизингополучателя техники – не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя.

Финансирование на одного лизингополучателя техники предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.

«Первую сельхозтехнику по Программе льготного лизинга планируется выдать уже 17 августа 2022 года в Костанайской области», – сообщили в Минсельхозе.