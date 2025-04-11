История Ализы может стать примером для тех, кто считает, что язык – это барьер, а не возможность. Для нее казахский стал не просто новым способом общения, а путеводной звездой, которая открыла двери в новый мир. Выросшая в русскоязычной среде и не знающая казахского до шестого класса девушка смогла не только освоить его, но и сделать частью своей жизни и бизнеса. Ализа доказала, что язык – это не препятствие, а ключ, который помогает лучше понять мир вокруг, найти новые связи и возможности для личного и профессионального роста.

Ализе Кайхаровой 21 год. А три года назад она открыла курсы по изучению казахского языка под названием Qazaqvibe и с тех пор помогает актюбинцам преодолевать языковой барьер.

В шестом классе Ализа поставила перед собой цель заговорить по-казахски. Два года она самостоятельно изучала язык без различных курсов и преподавателей. Благодаря своему усердию и желанию она овладела разговорной речью. Чтобы усовершенствовать свои навыки, девушка поступила на факультет филологии по специальности «казахский язык и литература» Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

– Учеба давалась сложно. Но благодаря поддержке преподавателей смогла подтянуть язык до хорошего литературного уровня. Было трудно, не скрою, однако мне это удалось, – вспоминает девушка.

Обучаясь в университете, Ализа решила открыть курсы по изучению казахского языка. На собственном опыте она поняла, насколько сложно учить язык по классическим учебникам. И разработала свою методику – познавать казахский через иллюстрации, фильмы и разговорную практику.

– Не обещаю, что за два месяца сможете выучить язык. Это нереально. Я обучаю ситуативному, бытовому казахскому. За шесть месяцев человек может научиться свободно разговаривать в повседневной жизни. Но тут нужна дисциплина. И если есть цель, можно выучить язык по моей методике, – отмечает она.

Практика – один из важнейших элементов методики Ализы. Ученики выполняют задания вне курсов: разговаривают на казахском, совершая покупки в магазинах, на базаре, оплачивая услуги на заправках, заказывая еду и напитки в кафе, посещая музеи и выставки и постоянно общаясь с окружающими. Учащиеся присылают учителю диктофонные записи своих разговоров. А потом на уроках разбирают ошибки, корректируют произношение и улучшают свои навыки общения, получая обратную связь и дополнительные рекомендации.

Самому маленькому ученику Ализы – 4 года, взрослому – 64 года. К ней приходят и госслужащие, и бизнесмены, и простые люди. Сейчас в полном составе занимаются сотрудники одной из частных компаний. Занятия проходят как офлайн, так и онлайн. Есть бесплатные уроки для многодетных и малоимущих семей.

Наравне с бытовым разговорным Ализа практикует обучение ораторскому искусству для желающих пополнить словарный запас и перейти на литературный уровень.

Совместно с «Ассамблея жастары» девушка запустила рубрику «Сөйле қазақша!». Каждую неделю в Instagram на странице «Ассамблея жастары» с ее участием выпускаются видеоролики, по которым все желающие могут изучать казахский язык дистанционно в простом и понятном формате.

Идея, как признается Ализа, возникла потому, что многие люди проводят немало времени в соцсетях. И почему бы не использовать это с пользой?

Ализа активно сотрудничает с областным филиалом Ассамблеи народа Казахстана, является заместителем председателя чеченского этнокультурного объединения «Вайнах». АНК оказывает поддержку ее инициативам.

– Люди, к сожалению, часто хотят выучить язык всего за восемь занятий. Но так не бывает. Это как в спорте – без дисциплины и упорства результата не будет, – говорит она.

Первоначально группа состоит из 12 человек, но к концу обучения остаются всего четыре-пять. Это те, кто действительно хочет научиться и кому важен казахский язык. Ализа всегда настраи­вает учеников: чтобы добиться результата, нужно постоянно заниматься, не сдаваться и доводить начатое до конца.

Сейчас уже десятки учеников Ализы свободно общаются на казахском. Со многими из них она встречается, вместе ходят в кафе и кино, продолжая практиковать язык.

– Училась у меня Александра. Сейчас она не просто понимает, но и говорит по-казахски. Да, у нее еще есть акцент, однако она может правильно составить предложения и отвечать достаточно быстро. Дмитрий, другой мой ученик, пришел, чтобы выучить язык, так необходимый в его работе. Он был первым, кто заговорил по-казахски через три месяца. Дима усердно занимался, постоянно практиковался в общении, – делится успехами своих учеников Ализа.

В будущем Ализа мечтает расширить проект, нанять преподавателей и открыть филиалы в других регионах. Она верит, что выучить язык можно, если он действительно нужен человеку. А главное в учебе – цель, дисциплина и правильный подход.