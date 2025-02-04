Когда запустят аэромобили в Казахстане, рассказал министр

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что пилотный проект планируют реализовать в первом полугодии 2026 года, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На начальном этапе бесшумные вертолеты будут перевозить пассажиров из Алматы в Алатау.

«Аэромобиль – своеобразный мини-вертолет, работающий на водородной основе и вмещающий до пяти человек. Подобные технологии активно развивают южнокорейские и американские компании. Одна из казахстанских компаний также проявила интерес к участию в развитии аэромобильной отрасли. Сейчас мы прорабатываем возможность пилотного применения этой технологии в Казахстане. Первый этап - маршрут от Алматы до города Алатау. Такой вопрос прорабатываем с казахстанскими предпринимателями. Пилотный запуск запланирован на 2026 год», – прокомментировал глава ведомства на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня в Казахстане нет законодательных ограничений для введения в эксплуатацию беспилотных авто.

«Законодательную поправку о том, кто будет нести ответственность в случае ДТП, мы не разрабатываем. Сегодня поступило предложение от МЦРИАП изучить, как другие страны формируют нормативную базу. Мы рассмотрим этот вопрос. По мере развития беспилотных автомобилей и их использования на территории РК, можете быть уверены, что законодательную базу мы подготовим», – резюмировал Марат Карабаев.

Напомним, по поручению главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

Кроме того, ранее вице-премьер Канат Бозумбаев провел второе заседание Проектного офиса по вопросам развития Алатау.

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