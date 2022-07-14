Когда завершат реконструкцию аэропортов Ушарала и Урджара

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Продолжается реконструкция искусственных взлетно-посадочных полос аэропортов Ушарала и Урджара, чтобы обеспечить авиаперевозки до побережья озера Алаколь.

Предусмотрены реконструкция взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое. В целом модернизация аэропортов направлена на повышение уровня стандартов безопасности и качества, подчеркнули в министерстве.

«Работа в данном направлении проводится акиматами Жетысуской и Абайской областей. Напомним, что местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты. В этой связи глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара», – рассказали в ведомстве.

Что касается субсидируемых рейсов в аэропорты Ушарала и Урджара, то необходимые деньги выделены, определены авиакомпании.

Так, по итогам проведенного конкурса перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан определена авиакомпания «SCAT». Рейсы будут выполняться с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов – в остальное время. Стоимость билета будет составлять 15 тысяч тенге и 16 тысяч тенге соответственно.

Также по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов летом, 14 рейсов – в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах «L-410», стоимость билета – 8 тысяч тенге.

На авиамаршрутах Урджар – Алматы и Урджар – Нур-Султан по итогам конкурса перевозчиком определена авиакомпания «Южное небо». Рейсы будут выполняться на «Ан-24» с частотой 10 рейсов в неделю по каждому направлению летом, в остальное время – 5 рейсов. Стоимость билета – 14 тысяч и 16 тысяч тенге соответственно, детализировали в МИИР.

«По информации местных исполнительных органов, с учетом новых графиков ремонтных работ завершение работ по реконструкции аэропорта Ушарала планируется к 20 июля, аэропорта Урджара – к началу августа.

Следует отметить, что для обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь другими видами транспорта на период закрытия аэропортов Ушарала и Урджара по поручению главы ведомства К. Ускенбаева увеличено количество поездов», – сообщили в министерстве.

Поезда до курортной зоны озера Алаколь

Алматы – Алаколь:

– № 221/222 Алматы-2 – Достык, периодичность – 3 раза в неделю;

– № 255/256 Алматы-2 – Достык, 3 раза в неделю;

– №211/212 Алматы-2– Достык, 2 раза в неделю;

– № 453/454 Алматы-2 – Достык, в летний период – 3 раза в неделю;

– 8 прицепных вагонов в поезде № 22/21 Кызылорда – Семей, в летний период, через день.

Нур-Султан – Алаколь:

– № 258/257 Нур-Султан – Достык, в летний период, 2 раза в неделю;

– № 54/53 Нур-Султан – Достык, 2 раза в неделю;

– 6 прицепных вагонов в поезде № 121/122 Нур-Султан – Семей, в летний период, через день.

Нур-Султан – Семей:

– 457/458 Семей – Достык, в летний период, через день;

– 459/460 Оскемен – Достык, в летний период, через день.