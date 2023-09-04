Кого еще не назначили?

После череды кадровых назначений и перестановок остались вакантными несколько ключевых позиций в администрации президента, глав новых министерств, а также свободна должность акима Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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1 сентября сразу после выступления с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев реорганизовал структуру администрации президента РК. Так появились несколько новых вакансий.

Вакансии на сегодня:

- помощник президента по науке и инновациям;

- заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП;

- аким Акмолинской области;

- министр водных ресурсов и ирригации;

- министр экологии и природных ресурсов;

- министр промышленности и строительства.

Отметим, позиции заместителей руководителя администрации президента упразднились. Кроме того, сокращены четыре отдела администрации главы государства. Многие чиновники лишились своих должностей. В тот же день Токаев произвел ряд кадровых назначений.

Стоить добавить, что президент также принял меры по совершенствованию системы государственного управления. Таким образом в стране были созданы несколько министерств.

«Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», – поручил президент в ходе выступления с посланием народу Казахстана.

Кроме того в стране появились министерство водных ресурсов и ирригации, министерство туризма и спорта, министерство культуры и информации и министерство промышленности и строительства.

Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром транспорта РК. Министерство культуры и информации возглавила Балаева Аида Галымовна. Маржикпаев Ермек Боранбаевич стал министром туризма и спорта Казахстана.