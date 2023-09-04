Кого еще не назначили?

После череды кадровых назначений и перестановок остались вакантными несколько ключевых позиций в администрации президента, глав новых министерств, а также свободна должность акима Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
1 сентября сразу после выступления с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев реорганизовал структуру администрации президента РК. Так появились несколько новых вакансий.
Вакансии на сегодня:
- помощник президента по науке и инновациям;
- заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП;
- аким Акмолинской области;
- министр водных ресурсов и ирригации;
- министр экологии и природных ресурсов;
- министр промышленности и строительства.
Отметим, позиции заместителей руководителя администрации президента упразднились. Кроме того, сокращены четыре отдела администрации главы государства. Многие чиновники лишились своих должностей. В тот же день Токаев произвел ряд кадровых назначений.
Стоить добавить, что президент также принял меры по совершенствованию системы государственного управления. Таким образом в стране были созданы несколько министерств.
«Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», – поручил президент в ходе выступления с посланием народу Казахстана.
Кроме того в стране появились министерство водных ресурсов и ирригации, министерство туризма и спорта, министерство культуры и информации и министерство промышленности и строительства.
Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром транспорта РК. Министерство культуры и информации возглавила Балаева Аида Галымовна. Маржикпаев Ермек Боранбаевич стал министром туризма и спорта Казахстана.