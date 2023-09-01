Восстановить министерство транспорта поручил президент

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана», поручил сфокусироваться на развитии транспортно-логистического потенциала республики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: kazpravda.kz

«Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно.

Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли.

В первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, обводная линия Алматы. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем», – обозначил президент.

Важную роль в укреплении транзитного потенциала Казахстана призван сыграть Транскаспийский маршрут, уверен Токаев. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией. Предстоит построить новый «сухой порт» на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти.

«Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта «Пояс и путь» с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии.

Нам нужен целостный план развития морской инфраструктуры, отдельная роль в котором должна быть отведена порту Курык. Ему предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау. Не менее важен международный коридор Север – Юг, открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута.

В первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии Болашак – Челябинск. Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг. Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

В целом для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций», – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача.

«Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», – поручил президент.

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