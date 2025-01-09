Подготовку к борьбе с саранчой и ход подготовки к весенним полевым работам обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Количество техники для обработки полей от саранчи увеличили вдвое. Кроме того, для доступности приобретения и использования наземной опрыскивающей техники и БПЛА сельхозпроизводителям и поставщикам услуг по химическим обработкам возмещается 25% от стоимости приобретаемой техники. Для этого в правила инвестиционного субсидирования Министерства сельского хозяйства уже внесены соответствующие изменения.

Как озвучил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, если в 2024 году для химобработок полей было использовано 247 единиц, то в 2025 – планируется в 2 раза больше, 443 единицы. В их числе 46 агродронов, которые Министерство сельского хозяйства закупило для региональных подразделений РГП «Фитосанитария». Плюс 7 обследовательских БПЛА.

«По итогам успешного пилотного проекта в Туркестанской области, где прошлой весной были апробированы опрыскивание полей с агродронов и централизованный закуп услуги по закупу, транспортировке, хранению пестицидов и непосредственно самих обработок, МСХ уже внедрило закуп единой услуги по проведению фитосанитарных мероприятий по всем регионам по принципу «Один поставщик – все работы». Это позволяет сделать привлекательным для бизнеса участие в закупе данных услуг и повысить ответственность за результат. Кроме того, мы создали привлекательные условия для фермеров и поставщиков услуг по химобработкам в части возмещения 25% от стоимости агродронов, наземных вентиляторных и штанговых опрыскивателей», — заявил Ермек Кенжеханулы.

Также на совещании рассмотрели ход подготовки регионов к весенне-полевым работам. В рамках раннего финансирования, начатого 29 ноября 2024 года, из 100 млрд тенге выделено 70 млрд тенге 671 сельхозпроизводителю. Наиболее активно этим инструментом воспользовались фермеры зерносеющих регионов: Акмолинской (15,4 млрд тенге), Костанайской (14,9 млрд тенге) и Северо-Казахстанской областей (14,5 млрд тенге). А вот в южных регионах – Туркестанской, Жамбылской областях и Жетісу, где весенние посевные работы начинаются раньше, пул заявок составляет всего 10 млрд тенге.

По предварительной информации регионов, готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам по республике на сегодняшний день составляет порядка 56%. При потребности семян под урожай в 2,3 млн тонн, засыпка составляет 99%.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил пересмотреть структуру посевных площадей в части уменьшения объемов посевов пшеницы и увеличения масличных и других высокомаржинальных культур. Также он поручил максимально увеличить площади посевов элитных семян казахстанской селекции, которые показали наилучшие результаты в урожае 2024 года.

В следующую среду Серик Жумангарин планирует выехать в один из южных регионов для ознакомления с ходом подготовки к весенне-полевым работам и обсуждения развития реального сектора экономики.

Как сообщалось ранее, 30 декабря 2024 года вице-премьер посетил Карагандинскую область, где заявил, что работа Министерства национальной экономики сконцентрируется на работе в регионах.