​Количество турниров возрастет

В первый день конференции были предоставлены отчеты отделов КТТ, Team Kazakhstan, PR-отдела, исполнительного директора федерации и государственного тренера. Во второй день итоги работы за минувший год озвучили директора региональных филиалов.

– Признаюсь, год получился непростым. Было большое количество хороших выступлений. Если смотреть по уровню результатов у нашей молодежной сборной, то, конечно, год был успешным: удалось завоевать больше медалей, чем мы планировали на официальных чемпионатах Азии, а также попали на неофициальный чемпионат мира. Кроме этого, удалось завоевать лицензию на юношеские Олимпийские игры, – отметил вице-президент ФТК Диас Доскараев.

По его словам, в 2019 году теннис­ный календарь будет еще более насыщенным. Так, в следующем году добавится еще один турнир серии АТР Challenger, также увеличится на 2 турнира ITF с призовыми фондами $15 000 и $25 000. Общее количество международных турниров будет свыше 50, не считая турниры республиканского масштаба.

Приятно, что все причастные к этой игре не остались и без спе­циальных подарков, которые были вручены на торжественной церемонии награждения по номинациям, учрежденным Федерацией тенниса Казахстана. Их участникам конференции вручил президент ФТК Булат Утемуратов. Итак, в номинации «За вклад в развитие тенниса в Казахстане» победили Бану Артыкбаева и Александр Горобцов, «За вклад в развитие детского тенниса» была награж­дена Нелли Квак, «За вклад в популяризацию тенниса и вовлечение масс» была отмечена Вера Тихомирова-Брегвадзе, «Лучшим тренером до 14 лет» стал Бауржан Мукашев, «Лучшим игроком-2018» – Татья­на Николенко, а «Лучшим судьей-2018» – Юлия Игнатченко.