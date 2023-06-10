Коллективу МЧС представили нового руководителя

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя — Сырыма Шарипханова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.️

Фото: t.me/UKIMET

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд серьезных задач в области гражданской защиты, обозначенных главой государства и Правительством. При этом важнейшей в настоящее время является локализация и ликвидация крупного природного пожара в области Абай.

Премьер-министр также добавил, что для недопущения подобных происшествий важно повысить уровень реализации превентивных мер.

"Вы должны быть координаторами всего этого процесса. Это касается и вопросов недопущения крупных пожаров, и вопросов, связанных с наводнениями. Мы должны принимать все меры для недопущения таких крупных ЧС. От того, как слаженно и оперативно работают органы гражданской защиты, многое зависит", — сказал Алихан Смаилов.