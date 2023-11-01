Коллекционирует... газеты

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Рысбек Жантыкеев

Любитель газетного дела из Новосибирска с семьей объехал на личном автомобиле несколько городов Казахстана и Центральной Азии.

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…Рабочий день подходил к концу, когда меня оторвал от компьютера незнакомый голос: «Здравствуйте, это редакция «Казахстанской правды?» В дверях стоял мужчина. Подумалось, что это кто-то из новых областных собкоров или внештатных авторов. Однако версия не подтвердилась: гость оказался гражданином России, жителем Новосибирска.

Зовут моего нового знакомого Александр Васильевич Лутковский, а привело его в нашу редакцию давнее хобби – коллекционирование газет.

– Зашел, чтобы пополнить свою уже солидную коллекцию «Казахстанской правдой», – улыбнулся Александр Васильевич.

Увлечение гостя в не простое для печатных СМИ время было оценено, и ему подарили несколько номеров «Казахстанской правды». А уже в разговоре мы узнали, что визит этого человека в редакцию состоялся благодаря семейному автопутешествию по Казахстану и странам Центральной Азии.

Так возникла идея записать рассказ туриста об увиденном в нашей стране. Правда, сделать это удалось только спустя три месяца и по телефону, когда семья Лутковских давно уже была дома.

– Я родился и вырос в Новосибирске, – начал нашу беседу Александр Васильевич. – Воспитываем сына и дочь. В 90-х годах занимался изданием сразу нес­кольких газет, посвятил этому порядка 20 лет. Но пришло время, когда газеты в моем родном городе стали покупать все меньше и меньше… По этой причине пришлось отказаться от их издания. И хотя сейчас я продолжаю работать в издательской сфере, но моей продукцией стали поздравительные открытки, календари и другой бумажный печатный ассортимент.

По словам россиянина, в киосках Новосибирска еще можно встретить «Советскую Сибирь», «Комсомольскую правду», «Московского комсомольца». Сохранились и некоторые частные городские газеты. В сельских районах, малых городках пока остаются на плаву официальные издания, которые поддерживаются региональными властями.

Что касается путешествия, то, как рассказал Александр Васильевич, первым пунктом в Казахстане стал для них Семей. Дальше они последовали по маршруту до Алматы. Погуляли по мегаполису и поехали в сторону Бишкека, на озеро Иссык-Куль, а оттуда уже взяли курс на Узбекистан.

– Побывали в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Андижане. Затем держали обратный путь через Кыргызстан на Астану. К сожалению, не удалось попасть в Таджикистан. Нас туда не пустили на праворульной машине, въезд для таких авто там закрыт, – продолжил путешественник.

Впечатлений, конечно же, было море! Каждый город имеет свои неповторимые черты. К примеру, в Алматы гостей поразило обилие огромных торговых и бизнес-центров. Немало интересного им довелось увидеть в Бишкеке. А какая вода на Иссык-Куле!..

– Астана – это удивительный, просто сказочный город. Такой архитектуры у нас в Новосибирске уж точно нет, – поделился Александр Васильевич.

Но самое главное, по его словам, это люди. Везде их встречали гостеприимно и доброжелательно:

– Никакого холодка не почувствовали. Во время долгого пути нас несколько раз останавливали казахстанские полицейские. Ни один не предъявил никаких претензий, напротив – показывали, объясняли, как нам доехать до пункта назначения, давали полезные советы. А в Узбекистане один местный житель, к которому мы обратились с вопросом, пригласил всю семью к себе в гости. Мы не отказались и переночевали у этого гостеприимного человека.

Не возникало и языкового барьера, которым порой пугают намеревающихся приехать в нашу страну. А еще туристы отметили наши дороги.

– Я проехал почти весь Казахстан. И меня приятно удивили повсеместное строительство и ремонт дорог. Особенно впечатлили новые автобаны, где есть разбивка встречных полос движения. Это же безопасность! К тому же артерии, которые связывают большую страну, и их состояние – это фактор, влияющий на дальнейшее развитие государства, – рассуждает Александр Васильевич.

Путешествие семьи Лутковских заняло немногим больше трех недель. Конечно, все устали, но никто не пожалел о поездке.

– Прошло совсем немного времени, но я понял, что хочу снова приехать в Казахстан, ведь мы еще вашу природу не видели, – отмечает наш новосибирский друг. – Прочитал в номерах «Казахстанской правды», которые получил от вас, о красивых местах Казахстана. Теперь вот мечтаю увидеть их воочию. Поэтому, думаю, будут еще дороги, открытия, новые встречи. И это дорогого стоит.

#туризм #хобби #СМИ #газеты #коллекционер

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