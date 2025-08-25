Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, сообщает Kazpravda.kz
Национальный Банк Казахстана объявил о начале продаж через интернет-магазин НБК c 27 августа коллекционных серебряных монет ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 30 ЖЫЛ из серии «Выдающиеся события и люди».
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 штук.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Изображение монеты