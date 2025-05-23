Неуловимая банда

По сюжету молодые женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств на работе, бытового насилия дома, кражи и принудительной выдачи замуж за калым, объединяются в неуловимую банду. Мстительницы в красных шароварах изобретают для мужчин разные позорные наказания за всех униженных и обиженных ими женщин.

В картине, снятой на государственном языке, много смешных «чисто казахских» диалогов и реп­лик, но это смех сквозь слезы. Если вдуматься, то становится даже немного жутковато – мужской мир представлен настолько демонически, такой порой от него несет безысходностью, что в нем, кажется, невозможно жить (из всех мужчин большого аула только один положительный герой – участковый).

Фильм сняли два режиссера – мэтр артхаусного кино Амир ­Каракулов и его ученица ­Асылкан Алишерова.

– Эту историю придумали и стали с энтузиазмом продвигать девушки с режиссерского курса, который я веду в своей мас­терской, – рассказывает Амир Каракулов. – До этой картины они уже сняли свои короткие «метры», и теперь у них была цель – перейти по возможности на полный «метр». Когда девушки решили снять фильм о банде мстительниц, я проникся их идеей и стал активно помогать. К весне 2024 года, когда съемочная группа созрела для съемок, в обществе накипел-наболел «женский вопрос». Он особенно обострился после трагической истории с Салтанат Нукеновой.

Первыми зрителями «Қызыл дамбала» стали казахоязычные студенты Алматы. Фильм очень хорошо «зашел» – наша фокус-группа, а это два полных зала в кинотеатре Chaplin Cinemas, хохотала от души. И мы поду­мали, что если от них (от студентов) пойдет «сарафан», то, может быть, прокатная судьба «Қызыл дамбала» сложится очень хорошо. Фестивальная тоже, возможно, будет.

Тех историй, что рассказаны в картине, по словам ее создателей, много по всему миру. В Великобритании в 2010 году сняли документальную драму «Розовые сари» об организации «Розовая банда», на протяжении многих лет борющейся за права женщин, а в Индии через несколько лет ­появился боевик «Розовое братство». На постсоветском пространстве тоже, оказывается, были женские группировки, объединившиеся против абьюзеров-мужчин.

– Мы раскопали в Интернете историю про банду «Красные штаны», которая действовала в Советском Союзе в 70-е годы, – говорит автор идеи, продюсер и сорежиссер картины Асылкан Алишерова. – Она состояла из студенток физкультурного института, которые ходили «на дело» в красной спортивной форме. Еще раньше, в 1924 году, в Ташкенте около трех тысяч женщин вышли на площадь и разом сняли паранджу. До этого осмелившихся сделать это забивали камнями. А тут они, собравшись вместе, заявили, что отныне не позволят издеваться над собой, и мужчины, напуганные их решимостью, «проглотили» тот демарш. Это говорит о том, что если женщины объединяются, то становятся великой силой. Что касается нашей страны, то, наверное, редкая казахстанская семья не сможет вспомнить ситуации, похожие на те, что происходят в фильме. Всегда найдется та, кто прошла через мужской харрасмент. Мы, съемочная группа картины «Қызыл дамбал», очень хотим, чтобы казахстанки, столкнувшиеся с этим, не молчали, а убрав пресловутые «уят» и «ради сохранения семьи буду терпеть», били во все колокола. Иначе может быть уже поздно. Если мужчина поднял руку, то нужно уходить от него сразу. Это моя личная позиция, потому что среди моих родных такое тоже было.

Смешение жанров

– Наш фильм – это сборная «солянка» из разных узнаваемых историй, но какой-то конкретной, с которой было что-то списано, не было, – добавляет Амир Каракулов. – Мы не ставили целью призвать женщин к жесткой физической расправе над мужчинами. Было желание сделать это как-то мягко, в комедийном жанре, чтобы тот суд, который героини устраивали над мужчинами, был вроде «хирургического» вмешательства. А сейчас, мне уже кажется, что «Қызыл дамбал» должен стать исцеляющей душевную рану мазью. Те истории, которые рассказаны в картине, несмотря на свою реалистичность, обыграны так, чтобы люди и плакали, и смеялись одновременно. Делать такую смесь жанров сложно, легче снять чистую комедию, трагедию или экшен, но мне было интересно поэкспериментировать, смешав как жанры, так и актеров, часть которых никогда не сталкивалась со съемками в кино. Если с исполнительницей главной роли Дианой Султангазиной два месяца занималась педагог по актерскому мастерству, то, к примеру, девушку, которая сыграла Боту (Динара Аликул), жертву похищения, этому никто не учил, но в ее жизни была похожая история, и она как бы играла саму себя.

Остается добавить, что «Қы­зыл дамбал» полностью снят на деньги продюсера и сорежиссера картины Асылкан Алишеровой.

– Я рисковала, вкладывая в нее все свои сбережения, влезая в долги и кредиты, но ни о чем не жалею, – говорит она. – Казашки красивы, талантливы, мудры по-житейски, ценят традиции и обычаи, но у многих наших женщин есть один существенный недостаток: они не любят и не ценят себя. Но Всевышний ведь создал женщину не для того, чтобы кто-то вытирал об нее ноги. Надеюсь, наш фильм поможет кому-то из них обрес­ти себя.

Зерна истины

– Банда мстительниц «Қызыл дамбал» – это гипертрофированная реакция на не менее гипертрофированную ситуацию – дань такому жанру, как комедия с приключенческими элементами, – считает киновед Гульнара Абикеева. – Не случайно героини, собравшись в доме своей предводительницы Асель, смотрят вестерн «Зорро». Но «Қызыл дамбал» – необычный фильм, так как он реагирует на очень актуальную и никогда не устаревающую тему насилия над женщинами.

По ее словам, «Қызыл дамбал» – это эксперимент, созданный не в рамках конкретной киношколы, а авторской мастерской мэтра артхаусного кино Амира Каракулова.

– Кстати, это направление, делающее ставку на мейнстрим, давно стало модным в Кыргызстане, – говорит киновед. – Там есть мастерская Эрнеста Абдыжапарова, Марата Сарулу, Шамиля Джапарова и других кыргызстанских режиссеров. В Казахстане оно не так сильно распространено, хотя молодежь, безусловно, привнесла народный или коммерческий взгляд в отечественный кинопроцесс. Это, конечно, хорошо, но, к сожалению, пока у нас доминирует слишком упрощенное, даже оглупленное кино. То, что производит сегодня сеть Kinopark Theatres для массового зрителя, а им, как правило, является молодежь, отличается невероятно слабым уровнем, но хозяева сети почему-то не хотят повышать его, такое кино их устраивает. Эксперимент мас­терской Амира Каракулова – это попытка противостоять усреднизации населения через большой экран. Этим фильмом он и его ученики заявили, что кино для народа не обязательно должно быть примитивно комедийным, оно должно иметь нормальный посыл. В картине ведь, несмот­ря на множество комедийных моментов, присутствует именно профессиональный уровень и в операторской работе, и в музыке, и в потрясающей игре актеров, и в самом сценарии, который никак нельзя назвать простым – он сложный, несмот­ря на кажущуюся простоту. Открытием для всех нас стала Диана Султангазина, непрофессиональная актриса, сыгравшая главную героиню. Предполагаю, теперь она очень активно будет сниматься в кино.

Конечно же, меня волнует вопрос, насколько «Қызыл дамбал» удачно пройдет в прокате, и сможет ли зритель почувствовать, что это не просто обычная комедия, за ней стоит нечто большее, а именно – социальная проблема.

К сожалению, у нас нет умения отделять зерна от плевел. Мы имеем сегодня порядка 100 фильмов в год. В каких-то из них есть попытка рассказать что-то серьезное, в других – получить коммерческий успех. Но, по моим ощущениям и наблюдениям, любая отечественная картина, которая выходит в прокат, подвергается ожесточенной критике. Огульно, к примеру, раскритиковали «Қаш», дебютную полнометражную картину Айсултана Сеитова, а картина «Детство, которого не было» ­Айдына Сахамана прошла незамеченной, хотя в ней есть не только попытка войти в жанр детского кино, в ней очень точно передана казахская ментальность.

И что интересно: если картина получает приз на международном кинофестивале, то автоматически становится «хорошей». Но, на мой взгляд, надо учитывать не только признание на фестивале, а прежде всего – значимость картины для страны и то, какое она окажет влияние на развитие отечественной киноотрасли.