Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи запустил онлайн-приемную

Новый сервис при комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК предназначен для оперативного взаимодействия с гражданами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минтуризма и спорта РК

Онлайн-приемная позволит наладить прямую связь с Комитетом для обсуждения профильных вопросов и решения возникающих проблем.

Способы обращения:

1. Электронное обращение. Система обеспечивает 100% доставку сообщения и позволяет отслеживать его статус с момента отправки до получения ответа.

2. Запись на прием. Удобная форма онлайн-записи предоставляет пошаговую инструкцию для заявителя, упрощая процесс оформления встречи с руководством Комитета.

Запуск онлайн-приемной направлен на повышение прозрачности и оперативности в работе с обращениями граждан, а также на улучшение взаимодействия в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности.