Компании Tele2 и Altel отдадут в конкурентную среду

Общество
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Министерство нацэкономики подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) АО "Казахтелекомом" до конца 2024 года.

Как поясняется, компания будет включена в Комплексный план приватизации на 2021-2025, утвержденный постановлением правительства РК от 29 декабря 2020 года в качестве нового объекта приватизации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.

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