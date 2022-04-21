Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому

Нидерландская компания "Philips" предложила сотрудничество научному сотруднику Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки МОН РК Оркену Мамырбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

Оркен Мамырбаев разработал систему распознавания речи на казахском языке, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст. Интеллектуальная система «Kazak ASR» уже работает в социальной сети Telegram как чат-бот. Планируется, что разработка также интегрируется в продукты известной нидерландской компании Philips и скоро появится на рынке. Проект был разработан благодаря грантовому финансированию Минобразования и науки, рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что Оркен Мамырбаев посвятил свою научную деятельность развитию государственного языка и сейчас занимается проектами, связанными с искусственным интеллектом и компьютерной лингвистикой.

«Kazak ASR» будет не только распознавать голосовые сигналы, но и преобразовывать их в связный текст. Разработанная система уже работает в Telegram как чат-бот. Чтобы протестировать систему, необходимо нажать и удерживать кнопку голосового сообщения. После окончания записи бот превратит ваши голосовые сигналы в текст. Мы с моей командой разработали диктофон, который можно включать во время собрания или совещания, а после его окончания аппарат подготовит протокол на казахском языке», - рассказал Оркен Мамырбаев.

В данный момент готовится акт о внедрении реализованной технологии распознавания казахской речи в продукцию компании Philips. В рамках коллаборации для казахстанского рынка будет представлен микрофон Smart Mike Duo от Philips с распознаванием речи, который автоматически преобразовывает речь в печатный текст. Устройство способно распознавать два разных голоса, которые звучат одновременно, и автоматически преобразовывать речь в текст на два разных канала.

«Компания Philips предложила сотрудничество и дальнейшее продвижение продукта. Если поэтапно об алгоритме, то программное обеспечение загружается в компьютер. Далее подсоединяем микрофон и начинаем говорить. Устройство автоматически распознает два разных голоса и в двух блоках выводит текст на казахском языке. Такой микрофон полезен во время рабочих совещаний для протоколов, там, где может понадобиться сохранение информации в виде текста», - поделился ученый.