Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает необходимость развития университетской науки. Именно в вузах должны зарождаться гениальные научные идеи, а ученые – создавать проекты, которые принесут пользу экономике страны. Трансформация национальных вузов в исследовательские позволит переломить ситуацию в научной сфере, стать основой для построения инновационной экономики Казахстана.

В 2022 году в число трех ведущих вузов страны, получивших статус исследовательских, вошел и Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Здесь проводится большая работа по наращиванию научного потенциала, укреплению и развитию университетской науки, привлечению молодежи к исследованиям. В вузе действует 31 научно-исследовательский центр.

Одним из ведущих научных центров является ENU-Lab. О его работе, успехах и перспективах рассказывает директор департамента по развитию инноваций ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Асель Джексембаева.

– Асель Ермековна, расскажите, пожалуйста, когда и зачем была создана лаборатория?

– Научно-производственный центр ENU-Lab создан в 2017 году. В 2023-м он в рамках научно-технической программы значительно модернизировался. Идея заключается в том, чтобы на базе университета сформировать комплексную площадку для научных исследований и практических испытаний в строительной и дорожно-строи­тельной отраслях.

Основное преимущество НПЦ в том, что здесь проводится полный цикл исследований, анализов и испытаний: то есть не только изучается, соответствует или не соответствует конкретная строительная и дорожно-строительная продукция требованиям стандартов, но и анализируются причины и способы улучшения показателей материалов и конструкций. В настоящий момент на базе ENU-lab реализуется очень важная программа научно-инновационной и техничес­кой направленности BR21882278 «Создание строительно-технического инжинирингового центра по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительного, дорожно-строи­тельного сектора Республики Казахстан».

– Какие задачи ставились при создании ENU-lab?

– В первую очередь это проведение фундаментальных и прикладных исследований, ориен­тированных на улучшение качества строительных материалов, дорожных покрытий и инженерных конструкций. А также – подготовка и привлечение молодых ученых, способных работать с современным оборудованием и технологиями; укреп­ление связей между наукой и реальным сектором экономики путем предоставления коммерческих услуг по испытаниям и экспертизам.

Ключевым толчком к созданию центра стала необходимость улучшения и развития строительной отрасли Казахстана за счет внедрения инноваций, повышения качества материалов и оптимизации производственных процессов.

– Какие направления науч­но-исследовательской деятельности охватывает ENU-Lab? В чем заключается практическая ценность разрабатываемых технологий?

– В структуре ENU-Lab дейст­вуют несколько специализированных лабораторий. Это дорожная, геотехническая лаборатории, лаборатории строи­тельных материалов, неразрушающего контроля, бетонных конструкций и изделий. Недавно начало работать новое подразделение – лаборатория аналитических исследований.

Если говорить о ценности научных исследований, то благодаря разработкам ENU-Lab дорожные покрытия и бетонные конструкции станут более долговечными и надежными, снизится себестои­мость строительных проектов за счет оптимизации состава материалов. Помимо прочего, из-за применения отходных материалов в качестве альтернативного сырья, производство станет экологичнее, будут подготовлены новые технологичес­кие регламенты и технологии получения материалов.

– Какие проекты сейчас являются приоритетными? Публикуются ли статьи в высокорейтинговых научных журналах по этим темам?

– Основным приоритетом выступает научная программа «Создание строительно-технического инжинирингового центра по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительного, дорожно-строи­тельного сектора Республики Казахстан». В рамках этого проекта планируется дальнейшее расширение спектра лабораторных испытаний, а также совершенствование методик и стандартов, применяемых в строительной отрасли.

За последний год специалисты ENU-Lab опубликовали более десяти научных статей в различных рецензируемых и высокорейтинговых изданиях. Темы публикаций охватывают разработки в области строительных материалов, дорожных исследований и методологии неразрушающего контроля.

– Какие перспективные исследования планируются в ближайшем будущем? А также какие наиболее значимые результаты или открытия за время работы ЕNU-Lab можно отметить?

– В планах – расширение работы по экологически безопасным материалам и технологиям, здесь ориентир – на «зеленую» экономику. В частности, предполагается разработка новых типов бетонов с улучшенными характеристиками, способных выдерживать экстремальные климатические условия.

Наиболее значимыми результатами стали разработка новых составов битумов для дорожного покрытия, более устойчивых к перепадам температур, а также создание бетонных смесей на основе отходных материалов, которые могут служить альтернативой традиционным заполнителям, снижая при этом общую стоимость и экологическую нагрузку.

– Есть ли полученные патенты, внедренные в промышленность или социаль­ную сферу, примеры применения результатов исследований в реальной жизни?

– На сегодняшний день нами зарегистрировано около десяти патентов и свыше десяти авторских свидетельств, связанных с технологиями переработки отходов и повышением проч­ности строительных смесей. Некоторые в качестве пилотных проектов уже внедряют компании, занимающиеся производством бетона и асфальтобетонных смесей.

Ряд разработок ENU-Lab, в частности новые составы экологичных строительных плит с использованием отходных материалов, уже опробованы и планируется масштабирование производства. Разработаны составы гидрофобизатора и минерального порошка, которые также внедряются в производст­венный процесс. Предварительные данные показывают улучшение прочностных характеристик и снижение общей стоимости проектов.

– С какими университетами и научно-исследовательскими центрами сотрудничает ENU-Lab? Есть ли совместные международные проекты? Чем важно такое партнерство?

– Мы заключили несколько меморандумов о сотрудничестве как с казахстанскими, так и с зарубежными организациями. Это позволяет обмениваться опытом, проводить совместные исследования и расширять экспериментальную базу. Специалисты цент­ра участвуют в международных конференциях и научных форумах, организуют совместные проекты и программы обмена с зарубежными партнерами. Это способствует интеграции казах­станской научной мысли в мировое сообщество и привлечению новых инвестиций.

Благодаря партнерству лаборатория получает доступ к передовому оборудованию и методикам, что ускоряет процесс внедрения инноваций. В перспективе планируется расширять сеть коллабораций не только в рамках научных проек­тов, но и с промышленными предприятиями, что позволит быстрее внедрять научные дос­тижения в производство и укреплять экономику региона.

– Какие новые технологии, оборудование или методики вы намерены внедрить в ближайшее время?

– Центр видит свою задачу в том, чтобы стать ведущей площадкой в республике по тестированию, сертификации и разработке новых строительных материалов и технологий. В ближайшие годы ENU-Lab намерен укрепить материально-техническую базу, расширив парк высокоточного оборудования; открыть новые подразделения, занимающиеся исследованиями в сфере экологически чистых и устойчивых технологий; активизировать работу с крупными индустриальными партнерами для коммерциализации научных разработок.

Планируем также внедрить использование 3D-печати в производстве строительных конструкций, лабораторные установки для моделирования и ускоренных испытаний дорожных покрытий (например, имитация реальных нагрузок от крупногабаритного транспорта) и цифровые системы контроля качества лаборатории, позволяющие оперативно отслеживать состояние и результаты испытаний.