В Астане запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – 80 летию со дня Победы в ВОВ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

6-8 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах ленты «Жеңіс лентасы» и значки.

6 мая в 19:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького планируется показ спектакля «Алия», в это же время в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт «Кестелі орамал».

Также во Дворце «Жастар» в 19:00 запланирована концертная программа эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

В столице уже проходит чемпионат мира по теннису среди мужчин и женщин-параспортсменов – Virtus World Tennis Championship (лица с интеллектуальными нарушениями в развитии), который продлится до 11 мая в теннисном центре «Даулет» по адресу: ул. Қордай, 6. Вход для зрителей — свободный.

С 6 по 10 мая в Астане проходит открытый городской чемпионат по спортивной гимнастике в СК «Жеңіс» по адресу: ул. Ә. Жангелдин, 9А. Вход для зрителей — свободный.

7 мая в 11:00 пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

- на городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);

- на территории стадиона «Астана Арена» (прямая трансляция и праздничный концерт);

- территория парковки Astana Music Hall («Кувшин») по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

В 12:00 на территории Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова будет организован праздничный концерт под открытым небом с участием артистов.

8 мая в 15:00 планируется провести акцию по посадке деревьев в честь празднования 80-летию со дня Победы в ВОВ и в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

9 мая в Ботаническом саду состоится легкоатлетическая эстафета среди столичных студентов и школьников, посвящённая 80-летию Победы в ВОВ. Эстафета начнётся в 09:00. К участию допускаются учащиеся и студенты, имеющие спортивную подготовку и прошедшие медицинский осмотр (команды должны предоставить заявку, заверенную руководителем и врачом).

9 мая пройдут праздничные концерты к 80-летию Победы в ВОВ с 11:00 до 17:00 в парке «Жастар» и в 17:00 - на городской площади.

В этот же день, в 18:00 состоится премьера спектакля «Ар адамы – Бауыржан» - Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Также, 9 мая с 10:00 до 12.00 состоится поздравление с участием представителей акимата города, Министерства обороны РК, воспитанников детско-юношеско военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», военного оркестра.

Кроме того, 9 мая в столице стартует международный турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. Соревнования пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход для зрителей — свободный.

10 мая в 17:00 состоится праздничный концерт «Майский вальс», который пройдет в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

10 мая в 18:00 на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится премьера документальной драмы «Ар адамы. Бауыржан», написанной Б. Кадыром и Ж. Жуманбаем.

Напомним, в честь 80-летия Победы была перечислена единовременная выплата ветеранам и инвалидам ВОВ, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане.

Также в рамках акции «Адреса заботы» ветеранам вручаются продовольственные корзины и очищены дворы от мусора.