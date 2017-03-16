​Конференции против интервенции

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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Для разъяснения остроты проб­лемы детских суицидов, а также негативного влияния Интернета на ребенка сюда были приглашены психологи столичного центра «Келешек» Акгуль Молдабекова и Сергей Советкин.

– К сожалению, в век высоких технологий стало очень сложно оберегать наших детей от разного рода неадекватной информации, настоящей компьютерной интервенции, – говорит руководитель областного управления образования Балым Избасарова. – В Казахстане получили вирусное распространение в социальных сетях смертельные игры «Синий кит», «Тихий дом», «Беги или умри». Эти опасные для детей игры, пропагандирующие насилие и суицид, стали распространяться в России, а затем в Кыргызстане. В нашей области зарегистрировано 5 случаев учас­тия подростков в них, и это опас­ное явление следует пресекать в зародыше. Для профилактики детских суицидов мы призываем родителей усилить контроль за так называемой виртуальной жизнью своих детей. Нельзя уходить от проблемы и делать вид, что ничего не происходит, необходимо окружить ребенка заботой и постоянным вниманием.

– Когда подросток по-настоя­щему увлечен своим делом, у него есть друзья, разделяющие его интересы и говорящие с ним на одном языке, он не потеряет вкус к жизни, всегда будет ставить перед собой задачи, которые нужно реализовать, – отметила в своем выступлении психолог Акгуль Молдабекова. – А для этого родителям необходимо стать хорошим примером для своего ребенка, никогда не унывать, проявлять стойкость духа, доброжелательность и веру в будущее.

Управление образования Акмолинской области намерено информационно охватить всю родительскую общественность региона. Такие родительские конференции уже были проведены в Зерендинском, Жаксынском и Целиноградском районах. 

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