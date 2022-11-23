Конфликт между работниками "Казфосфата" прокомментировали в областном акимате

В администрации региона отметили, что аким области держит ситуацию на личном контроле.

скрин видео

Акимат Жамбылской области прокомментировал информацию касательно конфликта, возникшего между работниками компании "Казфосфат", сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 23 ноября, около 11:40 часов возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег. Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы. Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в областной администрации.

Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек, отметили в пресс-службе.

"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20-ти сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - добавили в акимате.

Ранее стало известно, что работники "Казфосфата" вышли на забастовку. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что десятки мужчин в рабочей форме собрались на улице.