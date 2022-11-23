Конфликт между работниками "Казфосфата" прокомментировали в областном акимате

Происшествия

В администрации региона отметили, что аким области держит ситуацию на личном контроле.

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Акимат Жамбылской области прокомментировал информацию касательно конфликта, возникшего между работниками компании "Казфосфат", сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 23 ноября, около 11:40 часов возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег. Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы. Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в областной администрации.

Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек, отметили в пресс-службе.

"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20-ти сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - добавили в акимате.

Ранее стало известно, что работники "Казфосфата" вышли на забастовку. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что десятки мужчин в рабочей форме собрались на улице.

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