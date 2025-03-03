Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира

Он показал лучший результат на дистанции 500 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал победителем этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Представитель команды Казахстана показал лучший результат на дистанции 500 метров. Его время составило 34,46.

Вторым на финише был Лорен Дюбрель из Канады - 34,51. С бронзовой медалью завершил ЭКМ Еннинг Де Боо (Нидерланды) - 34,52.

Ранее Кошкин на этом же этапе Кубка мира стал третьим.