Конкурс «Қазағымның дәстүрлері-ай» состоялся в Астане
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Зарина Москау
Организаторами мероприятия выступили управление по развитию языков акимата Астаны и ОО «Қара шаңырақ». Идейный вдохновитель конкурса – руководитель «Қара шаңырақ», магистр этнологии Турар Саттаркызы. Неутомимый народный идеолог, она без устали пропагандирует национальные традиции, проводит мероприятия, среди которых особо можно отметить выставку «Киелі кимешек» в Национальном музее и конкурс между молодыми семьями на знание традиций.