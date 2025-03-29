Конкурс «Қазағымның дәстүрлері-ай» состоялся в Астане

Общество
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Зарина Москау

Организаторами мероприятия выступили управление по развитию языков акимата Астаны и ОО «Қара шаңырақ». Идейный вдохновитель конкурса – руководитель «Қара шаңырақ», магистр этнологии Турар Саттаркызы. Неутомимый народный идеолог, она без устали пропагандирует национальные традиции, проводит мероприятия, среди которых особо можно отметить выставку «Киелі кимешек» в Национальном музее и конкурс между молодыми семьями на знание традиций.

фото Ерлана Омарова

Критериев при отборе участников было два: знание казахского языка и семейный стаж не более десяти лет. Основная цель – популяризация национального воспитания, вобравшего в себя вековую мудрость народной философии. В финал прошли восемь семей.

Начался конкурс с обряда «Тұсау кесу», причем все было по-настоящему: и малыш, и шашу, и перерезание пут, и бата от аксакала. На белой ковровой дорожке, символизирующей пожелание легкого жизненного пути, ножки малыша перевязывали черно-белым арканом в знак сакрального напутствия «Ала жіпті аттама» – никогда не переходи грань и не обижай никого, будь справедлив и честен. Под звуки песни «Тұсауыңды кесейін» руководитель управления по развитию языков акимата города Астаны Сакен Зиябекулы перерезал путы малышу и вмес­те с Турар Саттаркызы они помогли ему сделать первые шаги. Аксакал Оспан Сулейманов дал бата, благословив будущего батыра на подвиги и долгую жизнь.

Конкурс состоял из нескольких туров. Первый – ознакомительный: пары показывали видеоролик о своей семье. Во втором туре хозяюшки вынес­ли национальные блюда, приготовленные дома. Чего тут только не было: и жент, и курт, и ет, и казы, и баурсаки, и наурыз-коже! Каждая участница поделилась своим рецептом, рассказала об истории возниконовения блюда, его сакральном смысле. Мужчины тоже не остались в стороне. Каждый из них имеет вполне современную профессию, но находит время и для занятия ремеслом. Кто-то выделывает кожу, другой искусно плетет камчи, третий вырезает из дерева, а кто-то может изготовить конскую сбрую.

Зрелищным и веселым был третий тур. Конкурсанты пели, танцевали, декламировали стихи, причем от взрослых не отставали и дети. Их на конкурсе было немало, ведь все семьи пришли в полном составе.

Турсынкуль Аскарбекова живет недалеко от Дворца школьников, где проходил конкурс, она пришла с супругом Акыл­жаном.

– В прошлом году участвовали дети друзей, мы тогда «болели» за них. Нам нравится атмосфера праздника, все красиво и интересно. Побольше бы таких мероприятий! – говорит она.

В состав жюри вошли актер театра и кино Сагадилды Усибали, учредитель РОО «Сенімен Болашақ» Нуркен Асанов, директор ТОО «Аудитор Әділдік» Касым Тасболатулы, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны Назгуль Макжан, журналист Айжан Сериккызы.

Гран-при конкурса завоевала семья Садуакасовых, первое место досталось семье Улыкпанулы, второе – семье Ахетовых, третье – семье Зияхановых. В номинации «Өнерлі отбасы» лучшей признана семья Нугмановых, «Дәстүрге берік отбасы» – семья Султановых, «Өнегелі отбасы» – семья Шаяхметовых, «Көрермен көзайымы» – семья Габдушевых.

#Астана #конкурс #семья #обычаи #традиции

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