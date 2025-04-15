Конкурс посвятили Великой Победе
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Маргулан Бейсекенов
Организатором Международного фестиваля-конкурса молодых хореографов выступила Казахская национальная академия хореографии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. Основными целями мероприятия были заявлены развитие духовных и нравственных качеств талантливой молодежи, поддержка и раскрытие ее творческого потенциала, обмен опытом и знаниями, а также укрепление культурных связей между странами Содружества.