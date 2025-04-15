Конкурс посвятили Великой Победе

Культура
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Маргулан Бейсекенов

Организатором Международного фестиваля-конкурса молодых хореографов выступила Казахская национальная академия хореографии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. Основными целями мероприятия были заявлены развитие духовных и нравственных качеств талантливой молодежи, поддержка и раскрытие ее творческого потенциала, обмен опытом и знаниями, а также укрепление культурных связей между странами Содружества.

Фото пресс-службы Национальной академии хореографии

Для участников, а это молодые хореографы, обучающиеся в организациях высшего и послевузовского образования, из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана, были организованы мастер-классы от известных мастеров хореографического искусства. В рамках конкурсной программы на сцене театра «Астана Балет» 29 участников выступили во втором туре, а на следующий день здесь состоялись торжест­венное закрытие и Гала-концерт лауреатов.

Во время церемонии закрытия вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков зачитал поздравительное письмо минист­ра Аиды Балаевой. «Сегодняшний конкурс – не просто творческое состя­зание, он стал важным событием, позволившим артистам через искусство танца выразить уважение и благодарность подвигу своих предков», – говорится в нем.

В ходе Гала-концерта были названы призеры фестиваля. Приз ректора Казахской национальной академии хорео­графии Бибигуль Нусипжановой получила Анастасия Третьякова (Казань, Россия), приз главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Абубахриевой – Абай Юсупов (Астана, Казахстан), приз главного балетмейстера ансамбля «Гүлдер» Анвары Садыковой – Елизавета Трашкова (Ташкент, Узбекистан), приз Ассамблеи народа Казахстана – Давид Компанец (Астана, Казах­стан), приз центра развития туризма «Astana Tourism» – Ирина Капустина (Минск, Беларусь).

#конкурс #фестиваль #хореография

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