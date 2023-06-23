Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны

В честь 25-летия столицы Управление по вопросам молодежной политики Астаны объявило конкурс «Үздік жас қаламгер» в поддержку молодых поэтов и писателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие и произведения.

Участие могут принять молодые поэты и писатели столицы в возрасте от 14 до 35 лет.

В рамках конкурса планируется собрать лучшие произведения. Призеры получат по 500 000 тенге.

"Целью является поддержка позитивных молодежных инициатив, повышение интереса и любви к родной стране, поэтического мастерства молодежи через всестороннее изучение традиций казахского народа, развитие чувства патриотизма через национальную культуру и выявление молодых талантов", - отметили в управлении.

Заявки на участие принимаются до 5 июля на электронный адрес [email protected].

Подробную информацию можно получить по номеру телефона 8-701-830-65-30 (ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны», проспект Сарыарка, 13).