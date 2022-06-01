Общество
Конституционную реформу обсудили на первом заседании диалоговой площадки TALQYLAU
Любовь Доброта

Открытый диалог

Конституционную реформу обсудили на первом заседании диалоговой площадки TALQYLAU при Туркестанском областном филиале партии «AMANAT».

В универсальной библиотеке Farab состоялось первое заседание общественной диалоговой площадки TALQYLAU при Туркестанском областном филиале партии «AMANAT». Здесь планируется рассматривать актуальные проблемы общества, чтобы тем самым оказать содействие в их решении.

Темой первого заседания стал предстоящий референдум по поправкам в Конституцию.

Вел заседание и сделал обзор вопроса, вынесенного на обсуждение, исполнительный секретарь областного филиала партии, председатель общественного штаба при областном филиале Бейсен Тажибаев. Остановившись на основных задачах общественной диалоговой площадки TALQYLAU, он отметил, что во время встреч членов рес­публиканского штаба от жителей поступило около тысячи предложений.

– Цель встречи на базе диалоговой площадки – налаживание конструктивного диалога между государственными органами и представителями гражданского общества, политическими партиями, – подчеркнул Бейсен Тажибаев. – На обсуждение выносятся важные вопросы, принимаемые на республиканском и местном уровнях. Это своего рода общественная экспертиза инициатив, программ, концепций.

Общественный деятель Куаныш Айтаханов отметил, что сегодня казахстанцы активно обсуждают предлагаемые изменения в Конституцию. Он подчеркнул важность вынесения проекта поправок в Основной закон на всенародное голосование, а также напомнил, что нынешняя конституционная реформа демонстрирует последовательность действий Главы государства по укреплению демократии.

Депутат Мажилиса Парламента Дархан Мынбай также отметил важность референдума для будущего страны и обозначил ряд ключевых приоритетов.

– Если мы хотим создать влиятельный Парламент, иметь избранных депутатов, представляющих народ страны, то должны добиваться решения поднимаемых ими вопросов. Для этого нужны новые механизмы. До этого депутатский корпус не раз поднимал различные воп­росы, не зная, ограничится ли все отпиской или же проблема найдет решение. После внесения изменений в Основной закон такой неопределенности не будет, – отметил мажилисмен.

Заседание новой дискуссионной площадки транслировалось в прямом эфире на официальной странице в социальной сети. Онлайн-участники также имели возможность задавать свои воп­росы. Аудиторию, в частности, интересовали темы, касающиеся языковой политики, духовности, законопроекта о СМИ, правил голосования на референдуме.

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