Конституционные поправки в Казахстане поддержали на референдуме 77,18% голосовавших

Референдум по поправкам в Конституцию в Казахстане считается состоявшимся - "за" проголосовали 77,18% всех казахстанцев, участвовавших в плебисците. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме – 11 734 642 человека. Приняли участие в голосовании 7 986 293 или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6163 863 человека", – сказал Нурлан Абдиров.

Он сообщил, что "за" проголосовало абсолютное большинство в каждом из 17-ти регионов Казахстана. Таким образом, требование Конституционого закона "О референдуме" о необходимости поддержки большинством граждан не менее чем в 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы, соблюдено.

Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 1 490 475 человек или 18,66% принявших участие в голосовании.

Бюллетени, в которых выбраны оба варианта, признаны действительными, но не учитываются при подсчете голосов – 1,58% или 125 859 бюллетеней.

Недействительные бюллетени (неустановленного образца либо в них невозможно определить волю голосовавшего) составили 2,58% или 206 096.

По словам Нурлана Абдирова, территориальные комиссии референдума должны в течение двух дней доставить оригиналы протоколов подсчета голосов в ЦКР.

Окончательные итоги референдума будут установлены и озвучены в ЦКР в ближайшие дни.