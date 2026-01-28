Конституция в действии: реформа - фундамент будущего!

Виталий Сальников, доктор географических наук, профессор КазНУ им.аль-Фараби

На втором заседании Конституционной комиссии были озвучены конкретные предложения, которые могут кардинально изменить архитектуру нашей государственности. И это не абстрактная юриспруденция, а реальный шанс выстроить систему, способную отвечать вызовам XXI века.

Сравним с действующим Основным законом:

Однопалатный парламент (Курултай) заменит нынешний двухпалатный - Сенат и Мажилис. Это упрощает законодательный процесс, но требует особой ответственности: ведь Сенат исторически выражал интересы регионов. Важно, чтобы новый Курултай не стал «мегаМажилисом», а сохранил баланс между центром и территориями.

Согласительные процедуры при назначениях - шаг к парламентской ответственности. Сегодня Президент самостоятельно назначает членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты. Завтра - с согласия Курултая. Это усиливает контроль, но сохраняется «страховка»: при повторном отказе - роспуск. Баланс власти остаётся хрупким.

Вице-президент - новая фигура, которой нет в нынешней Конституции. Это может стабилизировать преемственность, но требует чётких полномочий, чтобы должность не стала формальной.

Народный совет Казахстана, возможно, самый символичный шаг. По предложению Президента, он приходит на смену Ассамблее народа Казахстана, чей статус закреплён в соответствующей статье Конституции. Это не просто ребрендинг: речь идёт о трансформации института межэтнического согласия в широкую платформу гражданского участия - для НКО, экспертов, профсоюзов, молодёжи и всех форм общественной активности. Главное, сохранить дух единства, который десятилетиями воплощала АНК, и наполнить его новым содержанием.

Мой взгляд как учёного, работающего в сфере устойчивого развития, климатических изменений:

Современные конституции, от Франции до Южной Кореи, всё чаще закрепляют право на здоровую окружающую среду, климатическую безопасность, доступ к экологическим данным.

В нашей Конституции уже есть важная норма: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека». Но этого недостаточно.

В условиях ускоряющегося изменения климата, роста городов и цифровизации управления нам нужны конституционные гарантии:

права граждан на достоверную информацию о качестве окружающей среды;
обязательности научной экспертизы при принятии решений по экологии и градостроительству;
защиты персональных и экологических данных в «умных городах». Конституционная реформа - это не только про власть, но и про доверие, знание и ответственность перед будущими поколениями.

Я поддерживаю открытый диалог, инициированный Президентом. Но призываю: давайте использовать этот момент, чтобы вписать в Основной закон не только новые институты, но и новые ценности - устойчивости, прозрачности, научной обоснованности.

 

