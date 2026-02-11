Мне довелось несколько лет жить в Норвегии. Это страна, где Конституция – не абстракт­ный юридический текст и не только инст­румент власти. Для норвежцев она – часть национальной идентичнос­ти, символ доверия между государством и гражданином. И именно этот трепетный, почти семейный подход к Основному закону сегодня особенно важен для нас, когда обсуждается проект обновленной Конституции Казахстана.

Каждый год 17 мая Норвегия отмечает День Конституции. Это не просто официальный государственный праздник – это день, когда вся страна выходит на улицы. Дети идут в праздничных шест­виях, люди надевают национальные костюмы, звучит музыка, вывешиваются флаги. В этот день нет военных парадов – в центре внимания именно граждане и их право на государство.

Важно понять: уважение к Конституции в Норвегии формировалось не через страх перед законом, а через осознание его как общественного договора. Люди ощущают, что Основной закон – это их собственный документ, который защищает их свободы, достоинство и будущее. Это чувство сопричастности и есть главный урок.

Свобода слова и достоинство человека

Одной из ключевых ценностей норвежской конституционной традиции является свобода слова. Она закреплена как фундамент демократического общества. Но важно: свобода слова понимается не как право на безответственность, а как пространство открытого и уважительного диалога.

В Норвегии действует принцип баланса: государство обязано защищать свободу выражения мнений, но одно­временно – достоинство и репутацию человека. Законы о защите чести, частной жизни и недопустимости разжигания ненависти существуют во всех развитых демократиях Европы. Они не отменяют свободу слова, а создают ее цивилизованные рамки. Журналистские расследования, критика власти, общественные дискуссии – все это является нормой и защищается законом. Но клевета, унижение человеческого достоинства и призывы к вражде не считаются свободой слова.

Такой подход основан на простой идее: свобода одного человека заканчивается там, где начинается достоинство другого. Этот принцип особенно важен в современном цифровом мире, где слово распространяется мгновенно и может причинять реальный вред. Поэтому многие страны усиливают конституционные гарантии как свободы выражения, так и защиты личности.

В проекте новой Конституции Казахстана также усиливается блок прав и свобод человека. Речь идет не только о свободе слова, но и о защите чести, достоинства, частной жизни, персональных данных. Это соответствует мировой практике: современные конституции все чаще закрепляют одновременно и свободы, и механизмы их ответственного использования.

Стабильность и гибкость одновременно

Норвежская Конституция – одна из старейших в мире (1814 год). Но она не застывший текст. В нее регулярно вносятся поправки, однако каждая из них проходит сложную процедуру обсуж­дения и требует широкого консенсуса.

Конституция – это не только свод норм. Это договор о будущем, который каждое поколение уточняет, не разрушая фундамент. В этом смысле опыт Норвегии представляет особый интерес для стран, проходящих этап конституционной модернизации.

Последние крупные поправки были приняты в 2014 году. Тогда в Конституцию системно включили блок прав человека, усилили экологические нормы и уточнили баланс институтов власти. Государство закрепило те ценности, которые уже стали частью общественного договора.

Этот подход важен: сильные государства последовательно адаптируют Конституцию к новым вызовам, не разрушая ее основы.

Права человека как внутренний стандарт

Норвегия перенесла многие положения международных конвенций прямо в текст Конституции. Тем самым страна подчеркнула: права человека – это внутренний стандарт государства, а не внешнее требование.

В проекте новой Конституции Казахстана также усиливается блок прав и свобод. Появляются нормы о защите персональных данных, расширяются гарантии правовой защиты, закрепляется приоритет человеческого достоинства.

В современном мире именно уважение к достоинству человека становится ключевым критерием зрелости государства.

Конституция должна защищать не только институты власти, но и внутреннюю свободу человека – его право на мнение, на безопасность, на уважение.

Сильное государство и свободное общество

Норвежская модель показывает: устойчивость государства и защита прав граждан не противоречат друг другу. Сильные институты власти сочетаются с высоким уровнем свобод и доверия. Свобода слова там не воспринимается как угроза государству. Наоборот, она рассматривается как источник развития и самокоррекции системы.

Но одновременно действует четкое понимание: свобода должна укреплять общество, а не разрушать его.

Проект новой Конституции Казах­стана также стремится к этому балансу: укрепление государственности предлагается одновременно с расширением гарантий прав человека и общественного контроля.

Это соответствует глобальной тенденции: в условиях сложного мира государства усиливают управляемость, но при этом закрепляют базовые свободы и защиту личности.

Культура уважения к Конституции

В Норвегии отношение к Конституции формируется с детства. Школьники изучают ее как историю своих прав. Люди ощущают, что Основной закон – это про них. Поэтому любые изменения воспринимаются серьезно. Общество внимательно следит за балансом власти, правами человека, независимостью суда и свободой слова.

Для Казахстана обсуждение проекта новой редакции Конституции – важный этап институционального развития.

Мы стремимся укрепить баланс ветвей власти, расширить роль Парламента, усилить гарантии прав человека и ответственность государства.

Ценность будущего

Главный вывод, который я вынесла из норвежского опыта: Конституция живет тогда, когда она становится час­тью общественного сознания.

Для Казахстана сегодня важно не только принять качественный конституционный текст. Важно сформировать культуру уважения к нему.

Чтобы свобода слова сочеталась с уважением к человеку.

Чтобы права человека были не декларацией, а практикой.

Чтобы достоинство личности стало безусловной ценностью.

Конституция – это не только про власть.

Это про свободу.

Про достоинство.

Про доверие.

Про будущее.

И в этом смысле норвежский опыт напоминает нам простую истину: сильная Конституция начинается с уважения к человеку и его достоинству.