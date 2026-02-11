Решение примет народ

Мнения,Основной закон
7
Жанибек Садыканов, заместитель директора Карагандинского областного телеканала Saryarqa

Инициированную Президентом конституционную реформу, основные контуры которой он подробно обрисовал на V заседании Национального курултая, я вижу как логичное и своевременное развитие модернизационной повестки, направленной на конструктивные преобразования в политике, экономике, общест­венной жизни.

фото из личного архива Ж.Садыканова

Сейчас спе­циальная комиссия работает над проек­том новой Конституции. Окончательное же решение будет за народом – именно мы решим на референдуме, какие нормы станут основополагающими в нашем Основном законе.

Важнейшей новеллой считаю создание Халық кеңесі. Он станет постоянно действующим механизмом общественного участия, работающим на системной основе, обладающим правом законодательной инициативы. Фактически речь идет о закреплении общественного диалога как постоян­ного элемента политической архитектуры.

Народный совет станет «наследником» Ассамблеи народа Казахстана, которая внесла огромный вклад в консолидацию нации. Но сегодня нам нужна площадка для более широкого общенационального диалога. Поэтому на смену АНК придет Халық кеңесі.

Халық кеңесі, исходя из логики, озвученной Президентом, должен стать не просто консультативным органом, а влиятельной общественной площадкой, способной формировать повестку и доносить позицию граждан напрямую до государства. Ключевое условие его эффективности – качественный состав. В совет должны входить не формальные представители, а действительно неравнодушные, авторитетные граждане, обладающие доверием общества и практическим опытом. В таком формате Халық кеңесі способен усилить обратную связь между властью и обществом.

Еще один принципиальный и очень важный момент конституционной реформы – переход к однопалатному Парламенту – Курултаю. Это сделает нашу парламентскую систему более прозрачной, сильной, эффективной, повысит доверие к ней граж­дан. Формирование однопалатного Парламен­та по пропорциональной системе, безусловно, повысит ответственность данного института.

Отдельно отмечу и важность возвращения к историческому понятию «Курултай». Это не просто смена названия. Курултай испокон веков был формой участия граждан в жизни государства.

