Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу

В рамках реализации идеологии «Закон и Порядок» прокуратура области Жетісу продолжает защищать права несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделяется противоправным действиям в отношении детей, в том числе через интернет ресурсы.

Так, в 7-ми школах Коксуского района в кабинете информатики 4 тысячи учеников посетили запрещённые сайты, включая религиозный ресурс «Игра Сатаны» и сайт с контентом для взрослых.

По акту прокурорского надзора указанные сайты заблокированы.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 7 преподавателей.

Прокуратура призывает родителей регулярно контролировать виртуальную активность детей и обращать внимание на изменение их поведении.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что школьники посещали порносайты в кабинете информатики в Алматинской области. К дисциплинарной ответственности тогда привлекли 48 сотрудников.