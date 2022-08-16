Контейнеры для остатков хлеба устанавливают в Атырау

В Атырау впервые начали устанавливать специальные контейнеры для остатков хлеба. Теперь остатки хлебобулочных изделий горожане оставляют в специально оборудованных местах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Каждые два дня хлеб в контейнерах собирают, сортируют, сушат и отправляют в цех. Из остатков хлеба на специальном оборудовании готовят гранулированные корма для крупного и мелкого рогатого скота. Планируется продавать готовую продукцию крестьянским хозяйствам и другим предпринимателям.

Проект, который поддержал акимат, разработал предприниматель Арман Сагинаев.

«Я взял кредит и начал реализовывать свой проект. Купил бочки и покрасил. Заказал оборудование из Китая. К проекту я готовился загодя – собирал и изучал информацию. Встречался с несколькими производителями кормов, анализировал данные. Сделал мониторинг цен и рассчитал расходы для этой работы. Убедившись, что у меня есть возможности, решил начать с установки контейнеров для хлеба по городу», – отметил Арман Сагинаев.

Как рассказал инициатор проекта, 50 специальных контейнеров в виде бочек зеленого цвета уже установлены в микрорайонах Нурсая, Авангард, Привокзальный и по проспекту Сатпаева. В ближайшее время планируется установить 200 таких контейнеров.