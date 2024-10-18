Контраст между прошлым и будущим

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Персональная выставка «Аспан» известного скульптора Шокана Толеша открылась в музее им. А. Кастеева

фото Юрия Беккера

Графика, живопись, скульп­туры из бронзы, мрамора, дерева, стекла – всего 90 работ знаменитого скульптора демонстрируют всегда актуальные и остающиеся на пике метафоричность и гротеск.

Творчество Шокана Толеша известно далеко за пределами Казахстана. Небывалая символичная глубина, с которой выполнены все работы, позволяет творчеству скульптора находить общий язык с ценителями подобного искусства со всего мира. Первая выставка в творческой жизни художника состоялась тоже за границей. Три швейцарских города в далеком 1978 году на ура приняли творения мастера и все 30 работ так и остались там в частных коллекциях.

– Помню, даже расстроился, когда работы ушли, стало грустно, словно ребенка своего куда-то отправил, – рассказывает Шокан Толеш. – Очень поддержала супруга, правильные слова нашла, помню, сказала, что работы должны видеть свет и что на место ушедших придет новое вдохновение. Так и получилось тогда, так получается и по сей день. Работа уйдет, и где-то через месяц появляется вдохновение для следующей.

Вообще, Шокану очень повезло в жизни с тремя главными женщинами: мамой, супругой и дочерью. Мама поддерживала начинающего художника во всем, скупала и доставала книги и пособия, которые очень сложно было найти в то время. Супруга поддерживает и сейчас, словно муза, вдохновляет и хранит покой, оберегая творческую натуру от бытовых вопросов, сохраняя уют, порядок и соз­давая все условия для работы. Дочь пошла по стопам отца. Ботагоз – человек творческий, и не раз их творчество соединялось в успешный тандем.

Традиционные ценности народа, которые бережно хранятся и передаются на нашей земле из поколения в поколение, – излюбленная тематика работ Шокана.

Нежные ранимые женщины, обладающие в то же время невероятной силой и мощной энергетикой, хранительницы очага, мудрые и прекрасные. Тема семьи и женской природы, контраст между прошлым и будущим, внутренние конфликты человека – все это нашло отражение в невероятных скульптурах автора, для изучения каждой из которых, кажется, не хватит и жизни – сколько находишься рядом, столько и длятся глубоко личные открытия, словно исследуешь не скульптуру, а глубины своего внутреннего мира. Но у всех работ удивительная особенность: итоговый посыл каждой из них – гармония, баланс и мудрость принятия.

– Сегодня здесь представлены мои любимые и лучшие работы, – комментирует Шокан Алмахамбетович. – Особенно хочу отметить «Мать». Образ не буквальный. В скульптуре женщина высокая, а моя мама невысокого роста. Но ведь суть одна, и она не во внешних проявлениях. Хотелось отразить женскую природу, а именно – умение быть музой, покровительницей семьи. Ведь от состояния женской души так много зависит в нашем мире. И это не только атмосфера в отдельно взятом доме, но и в обществе в целом.

Уникальность выставки состоит еще и в том, что в произ­ведениях Шокана Толеша каж­дая своеобразная идея, когда сочетается бронза и алюминий, воплощается в жизнь и получается уникальная скульптура, сотворенная беспаечным методом.

Его скульптуры представляют собой сложную пластическую форму. Автор сначала создает наброски в голове. Продумывая и прокручивая мысли, он тщательно отбирает их и переносит на бумагу. Затем уже исполняет в задуманном или ином материале. Художественное литье – процесс невероятно сложный как в творческом, так и в техническом плане. Скульп­тор по крупицам собирал знания со всего мира. Выуживал, словно драгоценные жемчужины, примерял, использовал и в итоге создал уникальный метод, некоторые секреты которого не открыл и по сей день.

#Алматы #выставка #музей #Шокан Толеш

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