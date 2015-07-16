Концепты эффективности судопроизводства Свежий выпуск 1250 Валентина ФИРОНОВА

– Елис Нуркасымович, судебная система сейчас находится в режиме активной модернизации. Видимые результаты уже есть?

– Наглядный показатель повышения доверия к судебной власти и уровня правовой культуры казахстанцев – устойчивая динамика роста гражданских дел, рассматриваемых судами. Сделать этот показатель еще более высоким и призвана проводимая реформа, конечная цель которой – расширение доступа к правосудию, справедливость судебных решений. А один из путей повышения эффективности – упрощение судебных процедур.

Четкие ориентиры дальнейшего развития отечественного правосудия Лидер нации обозначил на VI съезде судей республики, поставив задачу сделать порядок рассмотрения гражданских дел удобным и быстрым, ориентированным на примирение сторон и широкое использование современных технологий.

И результаты уже есть. В ноябре прошлого года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения бюрократических процедур».

В гражданский процесс введена упрощенная форма искового производства по некоторым категориям дел, расширена сфера применения приказного производства. Решены отдельные вопросы подсудности, детально регламентирована процедура заключения мирового соглашения. Для стимулирования сторон к примирению заключение мирового соглашения включено в перечень оснований для возврата государственной пошлины.

Нельзя не сказать и о том, что деятельность судов системно анализируется, находится под пристальным вниманием общества, что позволяет выявлять ключевые недостатки существующей модели судоустройства. В частности, речь идет о дублировании функций кассации и надзора по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов. Поэтому упразднение надзорной инстанции вполне оправданно. Инициированное Президентом страны сокращение судебных инстанций обеспечит более оперативное восстановление нарушенных прав и защиту законных интересов обращающихся в суд казахстанцев. Так что реализация судебной реформы идет полным ходом.

– Явный плюс – переход от пятиступенчатой судебной системы к трехуровневой…

– Сразу отмечу, что он сопровождается адекватным совершенствованием национального законодательства при активном участии Верховного суда и судейского корпуса. К примеру, 2 июля нынешнего года Сенатом Парламента одобрены поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», направленные на реализацию фундаментальных преобразований судоустройства Казахстана.

Практически завершена и работа по созданию нового Гражданского процессуального кодекса, в основу которого положена концепция восстановительного правосудия, направленного на обеспечение состязательности процесса, баланса прав и обязанностей сторон. Усовершенствована стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Теперь ни одно исковое заявление не может остаться без движения.

Все эти меры призваны повысить оперативность рассмотрения дел. Также внедрен механизм широкого применения альтернативных форм разрешения споров и развития электронного правосудия. Кроме того, реформирование требует корректировки отдельных норм ГПК. Важно отметить и то, что трехзвенная судебная система предполагает усиление роли апелляционной инстанции, установление родовой подсудности отдельных категорий споров, перераспределение компетенций судебной власти.

– В идеале правосудие должно быть прозрачным и доступным, а судебные споры – решаться просто и быстро. Что мешает этому на практике?

– Зачастую стороны сами затягивают судебное разбирательство, злоупотребляя процессуальными правами: намеренно не являются на судебные заседания, не представляют доказательства в установленный судом срок, обжалуют законные судебные акты при очевидной необоснованности своей позиции.

Для пресечения недобросовестного поведения участников процесса разработаны законодательные механизмы профилактики: ограничено время, в течение которого ответчик вправе предъявить встречный иск, введена государственная пошлина при обращении в вышестоящие судебные инстанции.

Кроме того, в новом ГПК предусмотрена возможность ограничения процессуальных прав и материальных интересов участников судебного процесса в случае умышленного воспрепятствования оперативному и качественному рассмотрению дела. Например, если суду первой инстанции не представлены имеющиеся у стороны доказательства, то исключается возможность их представления и в вышестоящие инстанции, за исключением случаев, связанных с уважительными причинами.

Также в случае отказа от иска истец возмещает ответчику судебные расходы, понесенные им в связи с ведением дела. Суд может взыскать в пользу другого лица, участвующего в деле, компенсацию убытков за фактическую потерю времени со стороны, недобросовестно заявившей заведомо необоснованный иск или спор против обоснованного иска. Касается это и случаев систематического противодействия правильному и быстрому разрешению дела.

Суд также вправе отнести все судебные расходы по делу на того, кто злоупотребляет правами или не выполняет процессуальных обязанностей. Такие меры не только дисциплинируют участников процесса, но и обеспечивают своевременность и эффективность правосудия.

– В Плане нации «100 шагов» ставится задача сократить участие прокурора в суде по гражданско-правовым спорам. С чем связана такая необходимость?

– Прежде всего это делается для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса. Следует признать, что обязательное участие прокурора в гражданском судопроизводстве – это историческое наследие советской эпохи. Укрепление принципов диспозитивности и состязательности сторон, развитие экономических отношений субъектов хозяйствования, многообразие форм собственности существенно изменили роль и функции прокуратуры в гражданском процессе. И потому сокращение оснований участия прокурора при разрешении гражданско-правовых споров – закономерный шаг для дальнейшего упрощения процедур и ускорения судебного процесса.

Следует отметить, что обязательное участие прокурора в гражданском судопроизводстве предусматривается лишь в тех случаях, когда затрагиваются интересы государства, возникает необходимость защиты социально уязвимых слоев населения или общественных интересов (массовые увольнения, невыплата зарплаты трудовым коллективам...). А также по инициативе суда или прокуратуры.

Меры по минимизации случаев обязательного участия прокурора в гражданском судопроизводстве найдут свое отражение и в законодательном закреплении соответствующих норм. Надо отметить, что эти изменения поддерживаются Генеральной прокуратурой.

– Одна из актуальных тенденций дальнейшего совершенствования судебной системы – специализация судов. Расскажите об особенностях этого процесса.

– Специализация имеет принципиальное значение в повышении эффективности работы судебных органов. В соответствии с Концепцией правовой политики она является основным вектором развития судебно-правовой системы. Что в свою очередь будет способствовать повышению качества отправления правосудия.

Подтверждение тому – эффективность экономических, административных, уголовных и ювенальных специализированных судов. Их создание проходило в несколько этапов. В январе 2001 года Указом Президента были образованы межрайонные специализированные экономические суды для рассмотрения споров между хозяйствующими субъектами. Впервые в порядке эксперимента они появились в Алматы и Караганде. Это начинание вскоре доказало свою состоятельность. В феврале 2002 года экономические суды уже появились во всех регионах.

Развитие административной юстиции обусловило необходимость создания специализированных межрайонных административных судов, которые действуют в нашей стране с сентября 2004 года.

Существующая модель ювенального правосудия также основана на успешной реализации пилотных проектов. Первые специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних были образованы по Указу Главы государства в августе 2007 года в Астане и Алматы. Затем они появились во всех областных центрах и некоторых крупных городах республики.

Совершенствование уголовного судопроизводства продолжалось. В январе 2010 года были созданы специализированные межрайонные суды по уголовным делам, к подсудности которых отнесены дела по особо тяжким преступлениям. Они работают в том числе с участием присяжных заседателей.

Стремительное развитие рыночных отношений и гражданского общества служит предпосылкой дальнейшей специализации судов и судей. Например, для повышения гарантий защиты трудовых прав казахстанцев возникла необходимость создания специализированных судов этого института.

– Какова, на ваш взгляд, роль судебной системы в обеспечении комфортного инвестиционного климата в Казахстане?

– Безусловно, инвестиционная привлекательность страны во многом зависит от эффективности работы судебных органов. В связи с этим Верховным судом принимались и совершенствуются комплексные меры по осуществлению справедливой судебной защиты прав инвесторов.

Главой государства на XVI съезде партии «Нур Отан» и в выступлении на церемонии вступления в должность в апреле текущего года была поставлена задача по расширению доступа к правосудию для инвесторов и бизнеса. Президент подчеркнул, что «рассмотрение инвестиционных споров должно осуществляться по лучшим стандартам зарубежных и международных судов. Инвестиционное правосудие и международный арбитражный центр по примеру лучшего международного опыта должны сделать бизнес-климат в стране одним из самых привлекательных в мире».

Для реализации этого поручения, а также исполнения Плана нации «100 шагов» в Верховном суде предусматривается создание специализированной коллегии для рассмотрения в качестве суда первой инстанции споров с участием крупных инвесторов. Одновременно при ВС будет создан Международный совет из числа авторитетных зарубежных судей и юристов, который будет консультировать судей, рассматривающих инвестиционные споры.

В соответствии с проектом ГПК в новой редакции рассмотрение инвестиционных споров, за исключением подсудных Верховному суду, отнесено к компетенции суда города Астаны. Этот комплекс мер, несомненно, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны.

– Правосудие должно быть ориентировано на примирение сторон. Насколько сложна эта задача?

– Общеизвестно, что наиболее совершенной, эффективной, универсальной и оптимальной является судебная форма защиты нарушенных прав и законных интересов. Вместе с тем в условиях интенсивного развития общества усложняется и уровень споров, возникающих между гражданами и юридическими лицами, что требует новых подходов и методов их разрешения.

В рамках реализации Концепции правовой политики приняты меры по внесению в процессуальное законодательство и правоприменительную практику элементов восстановительного правосудия – посредничества и медиации.

В новом ГПК немало нововведений, направленных на дальнейшее развитие институтов альтернативных способов урегулирования споров. В кодексе появится глава «Примирительные процедуры», регламентирующая внесудебное урегулирование споров. Особое внимание судебных органов направлено на дальнейшее развитие медиации, в том числе судебной. Кроме того, вводится новый институт – партисипативная процедура, предусматривающая урегулирование спора при активном участии сторон и их адвокатов.

Медиация и партисипативная процедура – это способы достижения консенсуса путем конструктивной и корректной дискуссии. В случае не­исполнения соглашений, заключенных в порядке примирительных процедур, стороны могут обратиться в суд с заявлением об их исполнении. Такие дела будут рассматриваться в упрощенном производстве. Их цель – оперативное восстановление нарушенных прав граждан и юридических лиц.

И о том, что альтернативные способы разрешения споров – эффективная защита нарушенных прав, должны знать все казахстанцы. Для стимулирования сторон к примирению в законодательстве предусматривается возврат государственной пошлины в случае мирового соглашения не только в порядке медиации, но и партисипативной процедуры.

– Доступ к судебным инстанциям значительно облегчают и информационные технологии. Насколько широко они применяются в судах?

– Сегодня в полной мере обеспечена информационная интеграция судебной деятельности, позволяющая достигнуть максимальной транспарентности судопроизводства. Успешно функционируют сервисы «Судебный кабинет», «Ознакомление с судебными документами», «Список слушаний дел», «Судебная повестка», информационная система «Төрелік», система оповещения участников судебного процесса посредством отправки sms и электронной почты. Судебные органы включены в состав участников Единой системы электронного документооборота государственных органов.

Залы судебных заседаний оснащены модернизированными системами аудио- и видеофиксации. Развивается дистанционное отправление правосудия с помощью видеоконференцсвязи на основе опыта зарубежных стран.

Внедрение и применение современных технологий в значительной степени упрощает судопроизводство, снимает бюрократические барьеры и расширяет доступ к правосудию. К слову, на сегодня через «Судебный кабинет» поступило более 262 тысяч заявлений.

Благодаря этому нововведению теперь не нужно тратить время и материальные средства на дорогу, чтобы подать заявление в канцелярию суда. Нет необходимости и выстаивать очереди в кассах банка для уплаты государственной пошлины. Все это делается через сервис «Судебный кабинет» в электронном виде. Посредством сервиса «Ознакомление с судебными документами» пользователь может в любое удобное для него время посмотреть судебный акт и распечатать его, детально изучить историю по делу.

Модифицирована и улучшена работа сервиса SMS-оповещения и уведомления участников процесса о дате и времени судебного заседания, а также оперативного информирования казахстанцев о принятых судебных документах. Успешно функционирует Call-центр – единый контакт-центр судебных органов, обратившись в который можно получить интересующую информацию и проконсультироваться относительно деятельности судебных органов.

Существенному сокращению времени и облегчению усилий по оплате госпошлин и административных штрафов способствует установка в зданиях некоторых судов терминалов по приему оплаты наличными деньгами. Пока проект пилотный, но в дальнейшем подобными терминалами планируется оснастить все местные суды.

Практика убеждает, что современные технологии значительно упрощают судопроизводство и способствуют повышению прозрачности судебных процедур. А это в свою очередь укрепляет имидж судебной системы, доверие к ней казахстанцев.



