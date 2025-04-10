Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Завтра, 11 апреля, в 11:00 откроется продажа билетов на концерт мировой поп-дивы Дженнифер Лопес. Об этом на площадке СЦК сообщил продюсер компании «Астана Концерт» Малик  Хасенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также спикер отметил, что это мероприятие посетят около 15 тыс. иностранных туристов, а общий доход в казну казахстанской столицы от события такого масштаба оценивается в 400 млн тенге.

Купить билет на выступление мировой звезды можно будет на платформе «Freedom Ticketon».

- Мы ожидаем огромного ажиотажа в первые минуты продаж, поэтому в целях борьбы с махинациями перекупщиков будет применена система на основе мирового опыта. То есть сначала продается ваучер, а сам уникальный QR-код предоставляется за три дня до концерта. Это делается для того, чтобы мы завтра на альтернативных площадках не увидели эти же билеты в два-три раза дороже, - разъяснил Малик Хасенов. – Максимальное количество билетов в одни руки – четыре.

Также спикер сообщил, что в ближайшее время состоится большое совещание с участием правоохранительных органов, так как у Джей Ло высокий райдер по условиям безопасности. Зрителям, собирающимся на ее концерт, тоже нужно иметь это ввиду.     

- Казахстан появился на гастрольной карте звезд мирового уровня, событийных мероприятий класса А, надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно, - добавил Малик Хасенов.

Билеты на концерт Дженнифер Лопес в Астане, который состоится 1 августа, будут стоить от 40 до 150 тысяч тенге.

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

ФК «Астана» высказался о концерте Дженнифер Лопес в столице. Также продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан. 

#концерт #билеты #Дженифер Лопес

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