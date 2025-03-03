Концерт памяти педагогов КазНУИ прошел в Астане

Фото: пресс-служба КазНУИ

27 февраля в Органном зале Казахского национального университета искусств состоялся концерт преподавателей и студентов, посвященный памяти недавно ушедших из жизни членов кафедры «Скрипка» на взлете своей педагогической карьеры, сообщает Kazpravda.kz

В 1998 году в Астане настоящим событием стало открытие Казахской национальной академии музыки. С первых дней здесь работали заведующая кафедрой, профессор, отличник образования КазССР, заслуженный работник культуры Республики Казахстан Светлана Абдусадыкова, преподаватели школы и колледжа Дарига Джаппарова и Ольга Заец, профессор Серик Сырлыбаев.

Они ‒ выпускники ведущих музыкальных учебных заведений ‒ Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (Российской академии музыки имени Гнесиных), Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

В разные годы они обучались у знаменитых мастеров ХХ века ‒ заслуженных деятелей искусств Казахской ССР Вениамина Хесса и Нины Патрушевой, народного артиста России Михаила Фихтенгольца и Михаила Гарлицкого.

Приехав на родину, талантливые педагоги подготовили значительное число скрипачей, составивших основной контингент артистов симфонических оркестров и камерных ансамблей Астаны, которые ныне работают в престижных оркестрах стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ректор Казахской национальной академии музыки (ныне КазНУИ), Қазақстанның Еңбек Ері, народная артистка РК, профессор Айман Мусахаджаева вместе с заведующей кафедрой Светланой Абдусадыковой проводила огромную работу по формированию педагогических кадров, набору учащихся и студентов во все звенья обучения. Их огромная работоспособность и энергия явились образцом для подражания, жизненным примером служения искусству.

Ярким свидетельством международного авторитета скрипичной школы КазНУИ является множество лауреатских дипломов, которые каждый год получали их ученики.

На кафедре «Скрипка» бережно хранят память о своих корифеях. Так, знаменательной традицией стало проведение концертных вечеров, посвященных 100‒летнему юбилею со дня рождения Вениамина Хесса, 95‒летнему юбилею со дня рождения Нины Патрушевой, 80‒летнему юбилею со дня рождения Светланы Абдусадыковой.

В монографии «История кафедры скрипки. К 25-летию КазНУИ» (2023) Мадины Капеу-Кохановой и автора статьи, комплексно анализируется огромный вклад педагогов-скрипачей, профессоров Светланы Алиакпаровны Абдусадыковой и Серика Омаровича Сырлыбаева. Эти авторитетные личности служат примером для новых поколений. Они внесли неоценимый вклад в формирование скрипичной школы Астаны, стояли у ее истоков в период независимости страны.

Во вступительном слове заслуженный деятель РК, профессор Раиса Мусахаджаева отметила неоценимый вклад музыкантов.

«Сегодня мы решили вспомнить наших коллег, с которыми мы когда-то учились, вместе работали, дружили семьями. В становлении нашей кафедры большую роль сыграли Светлана Абдусадыкова, Дарига Джаппарова, Ольга Заец. Профессора Светлану Абдусадыкову отличал высокий профессионализм, требовательность, ею были созданы новые учебные программы, которые до сих пор используются в музыкальных учебных заведениях. Заслуженный деятель РК Серик Сырлыбаев работал в Греции в составе струнного квартета имени Газизы Жубановой и позднее начал работать в нашем университете»,– сказала она.

В концерте памяти педагогов приняли участие студенты колледжа и вуза, а также профессиональные артисты-педагоги кафедры «Скрипка». Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и изучению истории скрипичного искусства Казахстана.

Концертную программу открыл ансамбль скрипачей (под руководством М. Бекмагамбетовой и З. Сеитовой), исполнивший Антракт из балета «Раймонда» А. Глазунова. Поразил слушателей дуэт Маржаннур Макибаевой (скрипка) и Андрея Шакенова (гитара), который с особым воодушевлением сыграл «Café 1930» Астора Пьяццоллы из цикла «История танго».

В концерте прозвучали известные произведения Сен-Санса, Равеля, Шоссона, Баха, Брамса, Россини, Вивальди, Великанова.

Публике были представлены разные коллективы ‒ камерный оркестр колледжа под управлением дирижера Габдула Унайбекова. В качестве солистов выступили преподаватели Мадина Бекмадиева, Айгерим Ергалиева, Николай Мизин и Дияр Касенов.

Ария из духовной оратории «Страсти по Матфею» Баха прозвучала в исполнении доцента Мадины Капеу-Коханова (скрипка) и Батыржана Смакова (контртенор) в сопровождении струнного ансамбля. Особый интерес вызвал струнный секстет Брамса в трактовке студентов, где впервые на альте музицировал преподаватель Дияр Касенов.

За 27-летний период КазНУИ концерты-посвящения памяти педагогов стали традицией и несут в себе особый смысл. Они очень важны в объединении поколений. Долг современников ‒ распространение идеи мира и доброты через искусство.

Творческая акция участников мероприятия была направлена на сохранение и развитие традиций казахстанской скрипичной школы. Концерт объединил на сцене ярких музыкантов современности.

Незабываемые выступления педагогов и студентов кафедры ‒ это та самая память, которая остается в наших сердцах. Как писал Сергей Есенин, «Большое видится на расстоянье».