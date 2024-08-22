Концерт «Ритмы Бразилии» пройдет в Астане

24 августа столичных меломанов ожидает увлекательное путешествие в мир босса-новы и самбы вместе с Полиной Ханым, которая выступит в камерном зале имени К. Байсеитовой театра «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В главной роли — талантливая певица и гитаристка Полина Ханым, известная не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Вместе с ней на сцену выйдут замечательные музыканты: саксофонист лауреат международных и республиканских конкурсов, выпускник факультета джазовой и современной музыки Университета Рузвельта (Чикаго, США), а также выпускник Консерватории им. Дуни в городе Матера (Италия 2012-13 гг.) Акжол Исин, и перкуссионист, мастер перкуссии, который придаёт особую ритмическую текстуру каждому выступлению, Дмитрий Староверов.

Полина Ханым исполняет более 100 песен на 10 языках, включая казахский, русский, английский, французский, португальский, испанский, итальянский, польский, украинский и арабский.

В её репертуаре романсы, бардовские песни, песни из советских кинофильмов, бразильская босса-нова, джазовые стандарты и казахские народные песни в авторской обработке.

Она признана одним из лучших молодых исполнителей авторской песни в СНГ, а её видеоклип на песню Абая «Көзімнің қарасы» с видами Астаны особенно полюбился казахстанцам.

«Босса-нова нечасто исполняется в Казахстане. Этот концерт - одна из редких возможностей услышать бразильскую музыку в аутентичной форме - под аккомпанемент акустической гитары, на чистейшем португальском языке (много сотрудничаю с посольством Бразилии и неоднократно получала комплименты про отсутствие акцента). Во время концерта я рассказываю про историю появления жанра, про интересные факты и содержание песен. Многим кажется, что они ничего не знают про босса-нову. Но после концерта вы поймете, что бразильская музыка гораздо ближе и понятнее, чем можно было бы предположить», – отметила Полина Ханым.

Напомним, что в 2019 году Полина Ханым (Тырина) стала участницей команды Константина Меладзе на шоу «Голос», а в 2021 году представляла Казахстан на Международном фестивале Sharjah Heritage в ОАЭ.

Конец 2023 года ознаменовался для Полины выпуском сингла Qazaq Bossa Nova, который включил три известных стандарта босса-новы, переведённых на казахский язык. Этот проект был с успехом представлен в столице Бразилии в феврале 2024 года.

В этот же вечер зрители смогут насладиться изысканными мелодиями и виртуозным исполнением, а также ощутить атмосферу далёкой и жаркой Бразилии. Возможно, некоторые слушатели впервые откроют для себя такие жанры, как босса-нова и самба — это два различных музыкальных жанра, оба родом из Бразилии, но имеющие свои уникальные особенности и историю. Босса-нова возникла в конце 1950-х годов в Бразилии.

Это смесь самбы и джаза, известная своими мягкими, расслабленными ритмами и мелодиями. В ее исполнении часто используется акустическая гитара, иногда с джазовыми аккордами.

Самба же имеет более древние корни, уходящие к африканским традициям, привезённым рабами в Бразилию.

Она развивалась в конце XIX — начале XX века. Это энергичная и ритмичная музыка с акцентом на перкуссионные инструменты, такие как барабаны и шейкеры. Самба также ассоциируется с танцами и карнавалами.

Так, в насыщенную программу включили Insensatez («Глупость») Антониу Карлоса Жобина. Эта меланхоличная босса-нова рассказывает о грусти и разбитом сердце, являясь одним из классических примеров жанра. Этот замечательный композитор представлен и другими произведениями, как Fotografia («Фотография») – нежное и романтичное сочинение, воспевающее моменты счастья, запечатленные на фотографии.

Легендарная песня, ставшая символом босса-новы – Garota de Ipanema («Девушка из Ипанемы»), рассказывает о красоте и мимолётности жизни. Также в музыкальном вечере можно будет услышать одну из самых известных композиций босса-новы, символизирующую конец зимы и начало весны, наполненную поэтическими образами - Aguas de Marco («Воды марта»).

Творчество известного бразильского гитариста и композитора Луиса Бонфы будет представлено мелодичной и трогательной песней Manha de Carnaval («Карнавальное утро»), ставшей одной из визитных карточек жанра босса-нова.

Ей на смену исполнят весёлую и жизнерадостную композицию Маркуса и Паулу Серджиу Валле Samba de verao («Летняя самба»), которая передаёт атмосферу летнего праздника. Конечно, программа не обойдется без сочинения Роберто Менескалья и Роналду Босколи O barquinho («Маленькая лодка») - лёгкой и романтической песни о морском путешествии на маленькой лодке.