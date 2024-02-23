Копают там, где можно и нельзя

Подобные факты недопустимы, и нарушители Кодекса «О недрах и недропользовании» должны понести наказание.

Такую мысль озвучил аким области Дархан Сатыбалды на аппаратном совещании, в повестку которого был включен вопрос о незаконной разработке карьеров и добыче инертных материалов в нарушение природоохранного законодательства. Уполномоченным управлениям поручено жестко контролировать недропользователей, совершивших противоправные действия, нанесшие урон природе.

– В отношении тех, кто незаконно работает на карьерах, должны быть приняты жесткие меры, – считает Дархан Сатыбал­ды. – Зафиксированы случаи, когда в погоне за прибылью добытчики глины и щебня своими действиями приводят к повреждению русел рек, дорог. Таких не в меру предприимчивых копателей следует в рамках закона привлекать к строгой ответственности.

Ответственному управлению при выдаче лицензий следует под расписку разъяснить недропользователям их обязанности. Предприниматели должны полностью их выполнять. Необходимо ужесточить требования к предпринимателям, уже заключившим контракты.

По словам руководителя областного управления предпринимательства и промышленнос­ти Нуржигита Мырзахметова, в регионе насчитывается 175 компаний-недропользователей. Они работают на основе 84 контрактов и 91 лицензии. Основная часть карьеров расположена на территории Сауранского, Сайрамского, Ордабасинского районов и города Арыси.

По итогам проверки, проведенной по поручению акима области, досрочно прекращены контракты с девятью недропользователями. Причиной послужило то обстоятельство, что эти компании не исполнили полностью контрактные обязательства. Еще по семи контрактам работа приостановлена временно.

Кроме того, в целях профилактики незаконного недропользования управлением совместно со специализированной природоохранной прокуратурой и департаментом полиции Туркестанской области в 2023 году были организованы рейдовые мероприятия с привлечением представителей районных акиматов и городов.

Проведено 461 рейдовое мероп­риятие, на штрафстоянки водворено 276 единиц техники. Взыс­кано 31,8 млн тенге штрафов.

Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков сообщил, что департаментом совместно с природоохранным ведомством созданы мобильные группы по выявлению незаконных добытчиков инертных материалов, регулярно проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия.

В 2023 году зарегистрировано в общей сложности 291 уведомление по самовольному, а значит, незаконному использованию недр. С начала текущего года выписано 15 уведомлений, по которым приняты административные меры. Департаментом экологии по 291 уведомлению наложены штрафы на сумму 2 млн 594 тыс. 804 тенге, взыс­кано 1 млн 565 тыс. 707 тенге. Техника водворена на штрафстоянку.

В 2023 году по статье 334 УК РК, предполагающей уголовную ответственность за самовольное пользование недрами, зарегистрировано 15 дел. Алматинским институтом судебной экспертизы готовятся заключения по определению нанесенного ущерба.