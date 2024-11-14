Копить на знания

Соответствующие поправки Мажилис одобрил в первом чтении. Как известно, Главой государства в Послании от 1 сентября 2023 года поставлена задача создать условия и разработать государст­венные меры поддержки для участников креативных индустрий. В рамках проек­та закона предусмотрены поправки, способствующие формированию и реализации государственной политики в области креативных индустрий.

Что касается программы «Келешек», то, как отметила министр культуры и информации Аида Балаева, прог­рамма предназначена для формирования образовательных накоплений и предполагает участие государства, родителей и финансовых институтов. Цель – создать накопления для оплаты образовательных услуг, включая высшее образование, обучение в колледже или магистратуре.

В ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов. Так, Вера Ким поинтересовалась, будет ли возможность перехода на систему «Келешек» без потери накоп­лений и вознаграждений и начисления стартового капитала для детей младше или старше пяти лет. Как выяснилось, со слов вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, в законопроекте предусмотрено начис­ление стартового капитала с пяти лет.

– Для детей, которым на момент принятия закона уже исполнилось шесть, семь и более лет, стартовый капитал не предусмотрен. Первая причина – мы смоделировали систему, в которой для накопления необходимой суммы на получение высшего образования в среднем тре­буется 13 лет. Меньший срок не позволит достичь поставленных индикаторов. Во-вторых, те счета, которые уже открыты, будут переходить, но стартовый капитал получат только дети, которым исполнилось пять лет на момент принятия закона, – сказал он.

Талгат Ешенкулов также подчеркнул, что при открытии вклада по достижении ребенком пяти лет на календарный год вкладчику от государства будет выплачен первоначальный взнос в размере 60 МРП для всех детей, а для детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот – 120 МРП.

Критерии для приоритетных видов спорта будет разрабатывать Минис­терство туризма и спорта. Законопроект определяет цели и задачи спортивной медицины, полномочия Национальной организации спортивной медицины и реабилитации. Под ней подразумевается государственное предприятие, созданное в целях обеспечения спорт­сменов врачами, массажистами и иными специалистами во время участия в соревнованиях и подготовки к ним, а также проведения медицинского осмотра и осуществления допуска к соревнованиям.

– Сегодня в республике развивается более 180 видов спорта, практически по всем идет подготовка спортивного резерва. При этом всего по 13 летним и пяти зимним олимпийским видам спортсмены завоевывают медали. Все это – результат сбоя в системе подготовки спортсменов от начального уровня до спорта высших достижений, – сказал недавно назначенный министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Одна из ключевых новелл законо­проекта – прекращение финансирования спортивных легионеров из бюджета и через фонд «Самрук-Қазына». По этому поводу высказался депутат Айдос Сарым.

– Одна из самых главных проблем нашего спорта – это нерациональное финансирование, особенно на оплату труда иностранных спортсменов. Легио­неры, приезжающие в Казахстан, получают многомиллионные контракты. Однако их результаты не оправдывают таких вложений и разочаровывают, – считает мажилисмен.

Его поддержали коллеги. Так, Мурат Абенов считает, что участники вело­команды «Астана» не улучшают имидж Казахстана на международной арене, а расходы на нее превышают 30 млрд тенге.

– Они ни при одной победе флаг Казахстана не поднимают, упоминания о Казахстане вообще нет, они вообще не приезжают сюда. Они выступают в Европе, и почти никто не возвра­щается. Из 29 членов команды только 10 – граж­дане Республики Казахстан. В мае провели проверку и выявили коррупционные нарушения. 31 миллиард тенге из «Самрук-Қазына» выплачи­вается. На весь массовый спорт в Казахстане – 35 миллиардов, а на команду по велоспорту «Астана» – 31 миллиард. А результатов нет! За последние три олимпиады капитан команды в Токио завоевал 21-е место, в Париже – 51-е. Сколько можно продолжать финансировать? – возмутился депутат.

В свою очередь глава МТС Ербол Мырзабосынов заверил народных избранников, что цель Минспорта сегодня – сформировать свою спортивную школу.

– Для спортсменов, которые не яв­ляются гражданами Казахстана, в рамках этого законопроекта рассматривается запрет на финансирование из бюджета и фонда «Самрук-Қазына». В наших планах – работать с научным сообщест­вом и подготовить своих талантливых спортсменов, привлекая зарубежных тренеров, – сказал Ербол Мырзабосынов, подчеркнув, что финансирование национальных видов спорта является приоритетным, в будущем их поддерж­ку от министерства будут увеличивать.

По традиции озвучили депутаты и запросы. Серик Егизбаев под занавес уборочной кампании бьет тревогу за фермеров, которые не могут продать урожай и рискуют не выплатить кредиты и займы.

– Радость рекордного урожая текущего года изо дня в день сменяется тревогой сельчан за его судьбу. К депутатам Комитета по аграрным вопросам каждый день идут потоки писем и личных обращений, суть которых можно передать одним выражением – «гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров». Грустные ролики о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин на хлебоприемных пунктах, заполонили все соцсети. О проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге говорится уже больше месяца! – возмутился депутат.

Егизбаев отметил, что решение судьбы урожая зависит от согласованной позиции многих министерств, и в первую очередь из финансово-экономического блока, чтобы искать пути решения и отвечать на вызовы «дикого рынка», исторически сложившегося в результате неудачных реформ на селе.

– Считаем необходимым, не откладывая в долгий ящик, встретиться в Парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы: будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более пяти миллионов тонн зерна, и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно? – отметил мажилисмен.

Также он считает важным, чтобы уполномоченные органы дали ответ на вопросы о том, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенне-полевые и уборочные работы хотя бы до весны следующего года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге.

– Рассматривает ли Правительство возможность применения механизма взаимозачета для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна? Давайте на планируемой встрече дадим нашим аграриям конкретные, честные и прямые ответы на все их вопросы, – призвал Серик Егизбаев.

Также, согласно повестке, Мажилис освободил Михаила Бортника от долж­ности члена Высшей аудиторской палаты в связи с переходом на другую работу.