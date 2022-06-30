"Корабль мечты" планируют отправить на свалку еще до первого плавания

Отправят на свалку «Мечту»

Корабль Global Dream II должен был стать крупнейшим круизным лайнером в мире. Но теперь его планируют отправить на свалку, даже не дав ему возможности отправиться в свое первое плавание, пишет The Independent.

Судно, насчитывающее 20 палуб, вмещающее 9 тыс. пассажиров, снабженное аквапарком под открытым небом и роскошным кинотеатром, никогда не покидало пристани. В начале года строительство корабля было почти завершено, но построившая его немецко-гонконгская компания MV Werften объявила о банкротстве, поясняет издание.

По словам The Independent, желающих приобрести гигантский корабль пока не нашлось. Однако известно, что владельцы собираются продать двигатели и часть деталей, а нижнюю часть корпуса сдать на металлолом.