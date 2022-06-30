В мире
"Корабль мечты" планируют отправить на свалку еще до первого плавания
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Отправят на свалку «Мечту»

Корабль Global Dream II должен был стать крупнейшим круизным лайнером в мире. Но теперь его планируют отправить на свалку, даже не дав ему возможности отправиться в свое первое плавание, пишет The Independent.

Судно, насчитывающее 20 палуб, вмещающее 9 тыс. пассажиров, снабженное аквапарком под открытым небом и роскошным кинотеатром, никогда не покидало пристани. В начале года строительство корабля было почти завершено, но построившая его немецко-гонконгская компания MV Werften объявила о банкротстве, поясняет издание.

По словам The Independent, желающих приобрести гигантский корабль пока не нашлось. Однако известно, что владельцы собираются продать двигатели и часть деталей, а нижнюю часть корпуса сдать на металлолом.

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